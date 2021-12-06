Meclis kürsüsünde ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'ndan kendisine laf atan AK Partili Çamlı'ya yanıt: Arkadaşlar, Yeliz konuşuyor
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel
Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamli Çamlı'nın kendisine bağırarak laf atması üzerine, "Arkadaşlar, Yeliz konuşuyor." ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı sert konuşma Genel Kurul'da gerginliği tırmandırdı.
EL HAREKETİ TANSİYONU YÜKSELTTİ
Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı kaynaklı kredileri eleştirirken yaptığı el hareketi, bir anda tansiyonu yükseltti. Ak Parti milletvekilleri bir anda ayağa kalkarak büyük tepki gösterdi.
"YELİZ KONUŞUYOR"
Bu isimler içerisinde AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamli Çamlı da vardı. Kılıçdaroğlu, Çamlı'nın kendisine laf atması üzerine, "Arkadaşlar, Yeliz konuşuyor." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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