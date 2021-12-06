Meclis kürsüsünde ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'ndan kendisine laf atan AK Partili Çamlı'ya yanıt: Arkadaşlar, Yeliz konuşuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meclis kürsüsünde ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'ndan kendisine laf atan AK Partili Çamlı'ya yanıt: Arkadaşlar, Yeliz konuşuyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamli Çamlı'nın kendisine bağırarak laf atması üzerine, "Arkadaşlar, Yeliz konuşuyor." ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı sert konuşma Genel Kurul'da gerginliği tırmandırdı.

EL HAREKETİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı kaynaklı kredileri eleştirirken yaptığı el hareketi, bir anda tansiyonu yükseltti. Ak Parti milletvekilleri bir anda ayağa kalkarak büyük tepki gösterdi.

"YELİZ KONUŞUYOR"

Bu isimler içerisinde AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamli Çamlı da vardı. Kılıçdaroğlu, Çamlı'nın kendisine laf atması üzerine, "Arkadaşlar, Yeliz konuşuyor." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Bahçeli'nin yardımcısından seçim anketi açıklaması: Umutlarını partimizin oy kaybına bağlayanları hayal kırıklığına uğratacağız

Bahçeli'nin yardımcısından seçim anketi açıklaması: Umutlarını partimizin oy kaybına bağlayanları hayal kırıklığına uğratacağız

 TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 5 büyük partiden, diğer partilere 'dakika' jesti

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 5 büyük partiden, diğer partilere "dakika" jesti

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title