Meclis Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna harekatı konuşuldu

Tbmm Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup başkan vekilleri, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın doğru olmadığını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini söyledi.

Meclis Genel Kurulu, TBMM Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup başkan vekilleri, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata ilişkin söz aldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin gereken tedbirleri alması gerektiğini söyleyerek, "Bizim için aslolan yalnız ve ancak Türk milletinin çıkarlarıdır. Türkiye'ye bir saldırı olmadığı müddetçe geleneksel Türk dış politikasının muhafaza edilmesi önemlidir. Ekonomimizin mevcut kırılganlığı dikkate alındığında krizin ülkemize olacak yansımalarının asgari düzeyde tutulmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasıdır" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise Türkiye'nin her iki ülkeye de ara buluculuk çağrısında bulunduğunu dile getirerek, "Bu süreç içinde Dışişleri Bakanlığı'mız gerek Kiev Büyükelçiliği'miz ve konsolosluk çağrı merkezimizden Ukrayna'da yaşayan 15 bin üzerinde Türk vatandaşını bizzat telefonla arayıp, SMS göndererek bilgilendirme yapılmıştır" dedi.