Meclis Başkanı Şentop: Somut öneriler içeren metinler ortaya çıkmalı (2)

26 YIL ÖNCEKİ ÖĞRENCİSİ BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nce salgın nedeniyle ilki çevrim içi yapılan '2'nci Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi' için kente gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1995-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk...

26 YIL ÖNCEKİ ÖĞRENCİSİ BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nce salgın nedeniyle ilki çevrim içi yapılan '2'nci Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi' için kente gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1995-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde iken öğrencisi olan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu makamında ziyaret etti.TBMM Başkanı Şentop'un kendisindeki yerinin farklı olduğunu söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "1995 ve 1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyor iken şahsım kendisi de hocamızdı. Derslerimize giren değerli bir büyüğümüzdü. O zamandan kendisi ile tanışıklığımız ve o zaman da kendisinin derslerinde öğrenciliğini yapmışlığımız vardı. Bugün de burada onu misafir ediyor olmam benim için ayrı bir gurur verici ve mutlu edici bir olay. Bu yönüyle de benim için çok farklı anılarımızı yaşadığımız bir gün oldu. Okul anılarımızdan bahsettik. Kurmuş olduğumuz üniversitedeki kulübümüzün danışman hocasıydı. Böyle başımız dara düştüğünde hep giderdik. Kendisinden istifade ederdik. Şimdi ise meclis başkanımız. Gurur duyuyoruz kendisiyle, başarılarıyla da Türkiye'mize önemli katkılar sağlıyorlar. Allah razı olsun kendisinden" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz