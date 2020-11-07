Meclis Başkanı Şentop 3 Türk çocuğunu gözaltına alan Fransa polisine tepki gösterdi: Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır

Fransa'da polisler 10 yaşındaki 3 Türk çocuğunu okulda terörü savundukları gerekçesiyle evlerini basarak gözaltına almıştı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop bu duruma tepki gösterdi ve "Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır. Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler var" dedi.

Fransa'nın Albertville kentinde onlarca polis sabah saatlerinde 3 Türk çocuğunun evine baskın düzenledi. Evlerinde gözaltına alınan 10 yaşındaki çocukların terörü savunduğu iddia edilirken, çocuklar 11 saat boyunca gözaltında tutuldu. Fransa'da yaşanan bu olay birçok kesim tarafından tepki çekerken, son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da sert ifadelerle olayı kınadı.

"BUNUN HESABI SORULMALIDIR"

Şentop yaptığı açıklamada, "Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır. Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler var. Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır" dedi.

"HAKARETİ TASVİP ETMEYİ ZORUNLU KILACAK ADIMLAR ATILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

İşin iyice çığırından çıktığını vurgulayan Şentop, "Sadece İslam dinine ve onun Peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde, bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorunlu kılacak bir takım adımlar atıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Fransa'da 3'ü Türk 4 çocuğa yapılan operasyon, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler ve öldürülen öğretmen Samuel Paty ile ilgili bir tartışmanın ardından gerçekleştirildi. Öte yandan Çocukların okulda Hz Muhammed. karikatürleri çizen Charlie Hebdo ve öldürülen Samuel Paty hakkında ders gördükleri öğrenildi.