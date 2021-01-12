MEB Tablet başvurusu yap! Ocak 2021 ücretsiz EBA tablet başvurusu formu nasıl, nereden yapılır?

MEB Tablet başvurusu yap! Ders işleyen öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla MEB tarafından dağıtımı süren tabletlere ulaşmak isteyenler araştırma yapıyor. Bakanı Ziya Selçuk 4. faz çalışmalarının başladığını duyurdu. 500 bin tablet ocak ayı sonuna kadar öğrencilere ulaşacak. Ocak 2021 ücretsiz EBA tablet başvurusu formu nasıl, nereden yapılır?

Öğrencilerin evden sorunsuz bir şekilde dersleri takip etmesine yarayan tabletlerin dağıtım için Milli Eğitim Bakanlığı sürece hız verdi. Yerel yönetimler, özel sektör ve sivil kuruluşların desteği ve MEB tarafından tedarik edilen tablet bilgisayarların dağıtım sürecinde 3. faz başladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada eğitimde fırsat adaletine vurgu yaparken şu ana kadar toplam 266 bin 500 tabletin İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine dağıtıldığını duyurdu.Uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin online eğitime sorunsuz bir şekilde katılabilmeleri için Ocak ayı sonuna kadar 500 bin tablet dağıtımı yapılacak. Evlerinde eğitim alan birden fazla öğrenci bulunan aileler ücretsiz tablet başvuru şartlarını ve kriterlerini araştırıyor. Peki MEB 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte MEB Tablet başvurusu! Ocak 2021 ücretsiz EBA tablet başvurusu!

MEB TABLET BAŞVURUSU YAP?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılan tabletlerin herhangi bir başvuru sayfası ya da ekranı bulunmuyor. Milli Eğitim İl Müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından tespit edilen öğrencilere tabletler bizzat ulaştırılıyor.

Tablet dağıtımlarında öncelikli olarak ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimleri ve öğrencilerin akademik başarıları göz önünde bulundurularak dağıtım süreci işleyecek. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından dağıtım yapılacak.

SON DAKİKA! 4. FAZ BAŞLADI!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 4'üncü fazın başladığı açıklandı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4'üncü faz dağıtımlarıyla birlikte öğrencilere gönderilen cihaz sayısının toplam 313 bin 500'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; daha önce yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle dağıtımı gerçekleştirilen 150 bin tablet bilgisayara ilave olarak tamamı Bakanlık tarafından tedarik edilen 500 bin tablet dağıtımında 4'üncü faz başladı. Tabletler, kontrolleri yapıldıktan sonra illere gönderiliyor.

Geçen hafta gerçekleştirilen 66 bin cihazlık dağıtımın ardından bu fazda 47 bin tablet bilgisayar daha öğrencilerle buluşturulacak. Bu yeni faz ile birlikte 500 bin tabletin 313 bin 500 adedi sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık olarak gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.

'DERS BAŞI YAPAN ÖĞRENCİLERİMİZİN SAYISI ARTIYOR'

Bakan Selçuk, bugün başlayan 4'üncü faz dağıtımda tablet bilgisayarların gönderildiği 26 ilin yöneticisi ile dijital ortamda toplantı gerçekleştirdi. Selçuk, 9 ile cihazların ulaştığını, 17 ile de sevkiyatın devam ettiğini belirtti.

Selçuk, 10 Ocak Pazar günü tablet bilgisayanların tüm illere ulaşmış olmasının planlandığını söyledi. Öncelikli hedeflerinin 'Eğitimde Fırsat Adaleti' olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, "İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti de var. İl yöneticilerimiz tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edecek. Her hafta yeni cihazlarıyla ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor. Bu hafta 47 bin tablet bilgisayarın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın eğitime erişimi konusunda bizlere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

EBA ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU

Canlı dersler ile günlük 3 milyon dersten bahsettiklerini belirten Selçuk, daha ilerisini istediklerinin altını çizerek "O yüzden canlı dersler, EBA, çok önemli hale geliyor. Sizlerin destekleri ile 14 bin EBA destek noktası kurduk. Bunun sayısı gün geçtikçe artıyor. Canlı derslerde günlük 3 milyon dersten bahsediyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Bu sayılarla dünya birincisiyiz. Ama bazen ihtiyacı kısıtlı olan öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını giderebilmek için bugünkü faaliyetimizde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde başlatılan 500 bin tableti çok aşacak şekilde sivil toplum kuruluşları, belediyelerimiz, iş dünyamızın destekleri ile devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.

Sizlerde düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.