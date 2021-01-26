MEB Tablet başvurusu! Tablet başvurusu yap! Şubat 2021 ücretsiz EBA tablet başvurusu!

Tablet başvurusu öğrenciler tarafından sık sık aranan konular arasında. MEB tablet başvurusu hakkında daha önce Bakan Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Tablet başvuru formu detayları... MEB tablet başvurusu, ücretsiz EBA tablet nasıl alınır? MEB Tablet başvurusu! Tablet başvurusu yap! Şubat 2021 ücretsiz EBA tablet başvurusu!

MEB Tablet başvurusu 2021 Ocak! Ders işleyen öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla MEB tarafından dağıtımı süren tabletlere ulaşmak isteyenler araştırma yapıyor. Bakanı Ziya Selçuk 4. faz çalışmalarının başladığını duyurdu. 500 bin tablet ocak ayı sonuna kadar öğrencilere ulaşacak. İşte MEB Tablet başvurusu! Ocak 2021 ücretsiz EBA tablet başvurusu

MEB TABLET BAŞVURUSU!

MEB öğrenciler için ücretsiz bir şekilde tablet dağıtımında sona doğru yaklaştığını ifade etmişti. İhtiyaç sahibi olan öğrenciler için eğitim bilişim ağında EBA dersleri için sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için ortalama olarak 500 bin tablet dağıtımı yapılacak olduğunu dile getirdi. İllere göre belirlenen sayılarda gönderilen tabletler için 6. Faz dağıtımı tamamlanacak. Bu dağıtımlarda toplam 29 ilde 86 bin 330 cihaz dağıtımı yapılacak. Daha önce tamamlanan tabletler ile beraber verilen toplam tablet sayısı 400 bine yakın bir şekilde seviyeye ulaştı. Bakan Ziya Selçuk resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım hedeflerine göre çok yakın bir şekilde yer aldığını dile getirdi. Başvuruların nasıl yapılacak olduğu bir hayli merak ediliyor.

Ücretsiz 100 bin adet tablet dağıtımı yapılacak…

Milli eğitim bakanlığı okul yönetimleri ile il milli eğitim müdürlükleri aracılığı ile beraber tablet dağıtımlarının olacağı yönünde dikkatleri çekiyor. MEB bakanı Ziya Selçuk Ocak ayı sonuna kadar ortalama olarak 500 bin tablet öğrencilere dağıtımlarının yapılacak olduğunu dile getirdi. Tablet bilgisayar sayısı 400 bine kadar artış gösterdi. 31 Ocak tarihine kadar ortalama olarak 8 günlük süreç içerisinde 100 bin tablet daha çok ihtiyacı olan öğrenciler için ulaşımları olacak.

Tablet başvuruları nasıl olacak?

Milli eğitim bakanlığı 100 binlik dağıtımda olan önceki süreçlerindeki nasıl bir yol izlendiyse benzer bir şekilde tablet dağıtımları söz konusu olacak. İl milli eğitim müdürlükleri ihtiyaç sahibi olan öğrenciler için tespit edilmesinin ardından bizzat dağıtım süreçleri gözden geçirilecek. Dağıtımlar başvuru kriterlerine uygun bir şekilde yapılacak.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

BELEDİYELERİN TABLET BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR

Bazı belediyeler de tablet kampanyası düzenlemeye başladılar. Belediyeler tarafından sağlanan tablet başvurusu için öğrenci adı soyadı, adresi bilgileri, veli bilgileri, okul sınıf bilgilerinin yazılması gerekiyor. İnternet üzerinden sağlanan başvuru formu tamamlandıktan sonra ücretsiz tablet başvuru işlemi gerçekleşiyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ TABLET KAMPANYASI

Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yapılamaması üzerine ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Bağcılar Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı.

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