Bakan Özer: 81 ilde BİLSEM sayısını 225'e çıkarttık

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "81 ilde Bilim ve Sanat Merkezleri ( Bilsem ) sayısı 183 iken bu sayıyı 2021 yılı sonu itibarıyla 225'e çıkarttık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak sayıyı 350'ye çıkartmak. Gerekli planlamalarımızı tamamladık" dedi. Öte yandan, 225'inci BİLSEM, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın adıyla Ankara'da kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakanlık özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerinde destek veren BİLSEM'leri yaygınlaştırıyor. BİLSEM'lere erişimi artırmak için yapılan çalışmalar sonunda 81 ilde 183 olan BİLSEM sayısı 2021 yılı sonunda 225'e çıktı. Böylece BİLSEM sayısı, yüzde 23 artmış oldu. 225'inci BİLSEM, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın adını taşıyan bilim ve sanat merkezi olarak Ankara'da kuruldu. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde tüm BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenlere yönelik fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi ve BİLSEM'lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı. BİLSEM'ler 2021 yılında 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 13 patent, 39 faydalı model, 1245 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1305 ürünün tescili alındı. BİLSEM'lerin tamamında en az bin kitaplık kütüphane kurulması projesi de başarıyla sürdürülüyor. Mevcut BİLSEM'lerin hepsinin kütüphanesi tamamlandı. Her yeni açılan BİLSEM'e de en az bin kitaptan oluşan kütüphanelerin yapımı devam ediyor.

Bu çalışmalarda kendilerine sürekli destek olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a teşekkür ettiğini ifade eden Özer, süreci başarılı şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarını, 81 il milli eğitim müdürü, BİLSEM yönetici, öğretmen ve öğrencilerini kutladığını belirtti.