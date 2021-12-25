MEB okullarının kütüphanelerindeki kitap sayısı 38 milyonu aştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okulların kütüphanelerindeki kitap sayısının 38 milyonu aştığını söyledi.

Özer, MEB'in eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak için yaptığı çalışmaları AA muhabirine anlattı.

Öncelik verdikleri alanlardan birinin okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak olduğunu belirten Özer, bunun başlangıcını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesiyle 26 Ekim'de başlattıklarını hatırlattı.

Özer, proje için 2 aylık hedef koyduklarını ve 31 Aralık itibarıyla ülke genelindeki 57 bin 108 devlet okulunda kütüphanesiz okul kalmaması için yola çıktıklarını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile okullarda yapılan kütüphanelerin kitap takviyesiyle ilgili önemli paylaşımlar olduğunu söyledi.

Sürecin planlandığı gibi 81 ilde devam ettiğini dile getiren Özer, "Bugün itibarıyla 81 ilde 15 bin kütüphaneyi tamamlamış bulunuyoruz. Bugün itibarıyla 56 ilimizde kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Bir haftamız kaldı. Bir hafta sonra da 81 ilde kütüphanesi olmayan okul kalmayacak." diye konuştu.

Özer, yeni açılan kütüphaneler ile okullardaki kitap sayısının arttığına değinerek, "Bugün itibarıyla okullarımızdaki kütüphanelerdeki kitap sayısı 38 milyonu aştı. En son kütüphanelerini tamamlayacağımız okullarla birlikte muhtemelen aralık ayı sonu itibarıyla okullardaki kütüphanelerdeki kitap sayısı 40 milyonu aşacak." bilgisini verdi.

"2022 yılında kütüphanelerle ilgili yeni bir açılım daha yapacağız"

Okulların artık sadece kütüphane eksikliklerini gidermekle kalmayacaklarını ifade eden Özer, okullardaki kitap sayısını ve kitapların çeşitliliğini artırarak okul öncesinden liseye kadar tüm öğrencilerin sürekli kütüphanede kitaplarla temas ederek eğitimlerini ve hayatlarını devam ettireceklerini vurguladı.

Özer, "2022 yılında kütüphanelerle ilgili yeni bir açılım daha yapacağız. Kütüphanelerimiz, sadece kitap okunan, kitap alınan bir mekandan ziyade, bir yaşam merkezine, kültür sanat etkinliklerinin de düzenlendiği mekanlara dönüşecek." ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

"Artık okullarımızdaki etkinlikleri mümkün olduğu kadar kütüphanelerimizde gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla artık kütüphanelerimiz okullarımızın kalbi olacak. Tüm kültür, sanat, eğitimle ilgili, öğrencilerimize, çocuklarımıza yönelik eğitimler de orada düzenlenecek. Hakikaten çok kısa bir sürede böyle bir dönüşümün yapılması çok kıymetli."

Emine Erdoğan'a ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a projeye verdiği destek ile tüm il ve ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürlerine projeyle ilgili süreçleri organize etmeleri dolayısıyla teşekkür eden Özer, Kültür ve Turizm Bakanlığının okullardaki yeni kütüphanelerin kitap eksikliklerinin giderilmesi konusunda inanılmaz katkı sunduğunu ve bu katkının 2022'de de devam edeceğini söyledi.

"Sıfır atık, çevre bilinciyle bağlantılı bir dönüşümü hayata geçirecekler"

Özer, okullara yeni kütüphanelerin yapılması sürecinde bazı güzel işlerin ortaya çıkmaya başladığını dile getirerek "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Ağrı'da, Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesinin kütüphanesinin atık malzemeler kullanılarak yapıldığını hatırlattı.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanılamayan eşyaları dönüştürerek bir haftada sıfır atığın aktif olarak kullanıldığı bir kütüphane oluşturduğunu aktaran Özer, şu bilgiyi verdi:

"Şimdi biz de hedefimizi bu güzel örnekten yola çıkarak revize ettik ve bir ay gibi kısa sürede, ocak ayının sonuna kadar 81 ilde en az 250 'sıfır atık kütüphane'yi hayata geçireceğiz. Dolayısıyla öğrencilerimiz hem kütüphanede kitaplarla temas ederken oradaki ürünlere de kullanılan eşyalara da çevre bilinciyle dizayn etmeyle ilgili bir kültürün parçası olacaklar. Ben inanıyorum ki sıfır atık kütüphane sayısı 250 ile kalmayacak, tüm illerimiz, ilçelerimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz inanılmaz bir atılım yaparak, belki yeni yapılacak veya mevcut kütüphanelerin revizyonunda hep sıfır atık, çevre bilinciyle bağlantılı bir dönüşümü hayata geçirecekler."

Bakan Özer, proje kapsamında en çok kütüphane yapılan illere değinerek "Bu yapmış olduğumuz kütüphaneler içerisinde en fazla kütüphane yaptığımız il, İzmir oldu. Kütüphanesi olmayan 845 okulumuzda kütüphane kurulmuş oldu. İkinciliği 592 kütüphaneyle Ankara, üçüncülüğü de 544 kütüphaneyle Ağrı aldı. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde bu proje tamamlanmış olacak." açıklamasını yaptı.