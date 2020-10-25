MEB'den Çamlıdere'de 'öğretmen ataması' açıklaması
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MEB'den Çamlıdere'de 'öğretmen ataması' açıklaması

25.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:54
MEB'den Çamlıdere'de 'öğretmen ataması' açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Ankara'nın Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenin görevlendirme süreçleriyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Ankara'nın Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenin görevlendirme süreçleriyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğretmen görevlendirme süreçlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde, söz konusu eğitim kurumunun ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak planlandığına dikkat çekilerek, "Çamlıdere ilçemizdeki öğretmenlerimizin görevlendirme başvuruları da bu koşullar doğrultusunda değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerimizin sınav, eş durumu ve sağlık mazereti gibi nedenlerle görev yeri değiştime talepleri yasal hükümlerce güvence altına alınmış haklarıdır. Öğretmenlerimize ve Sayın Bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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