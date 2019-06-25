MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı! İşte 2019 LGS tercih takvimi, şartları

Milli Eğitim Bakanlığı, merakla beklenen LGS tercih kılavuzu 2019'u yayınlandı. Böylece dün açıklanan LGS sonuçlarına göre yapılacak tercih koşulları, tercih ve nakil dönemi belli oldu. Kılavuza göre LGS tercih dönemi 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Yerleştirme sonuçları ilanı sonrasında 2 nakil dönemi ile yerleştirme dönemi tamamlanmış olacak. MEB LGS tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. İşte detaylar...

2019 LGS TERCİH KILAVUZU

TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kılavuza göre, öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.

NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.

BOŞ KONTENJAN VE YATILI OKULU BAŞVURULARI TARİHİ

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

NAKİLLER 4 DÖNEMDEN 2 DÖNEME DÜŞTÜ!

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde dört dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Öğrenciler, ayrıca istemeleri halinde yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru döneminde mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek.

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