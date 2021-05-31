MEB'in yeni projeleriyle mesleki eğitim çok daha güçlü hale getiriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yürüttüğü yeni projelerle mesleki eğitimi çok daha güçlü hale getirmeyi hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yürüttüğü yeni projelerle mesleki eğitimi çok daha güçlü hale getirmeyi hedefliyor.

Son yıllarda mesleki eğitimde önemli bir dönüşüm sağlayan MEB, mesleki eğitimle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirilmesine de büyük önem veriyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bursa ziyaretinde AA muhabirine, mesleki eğitimde iş gücü piyasasının dinamiklerinin önem taşıdığını söyledi.

Mesleki eğitimle işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirdiklerini vurgulayan Özer, "Mesleki eğitimin, doğası gereği iş gücü piyasasıyla oldukça güçlü bağlantılara sahip olması gerekiyor. Ancak bu bağlantıların mezuniyet sonrası değil eğitim sürecinin tamamını kapsaması lazım. MEB olarak üzerinde durduğumuz en önemli konu bu." dedi.

Özer, "Eğitim verdiğimiz tüm alanlarda ve yerlerde sektör temsilcileriyle güçlü, aktif iş birlikleri kuruyoruz. Mevcut iş birliklerinin kapsamını genişletiyoruz. Artık sektörler, eğitimin her aşamasında deneyimlerini bizlere aktarabiliyor. Böylece çok güçlü ve iş gücü piyasasının taleplerine duyarlı mesleki eğitim inşası hedefine adım adım ilerliyoruz." diye konuştu.

"Mesleki eğitimde Bursa'ya özel önem veriyoruz"

Özer, mesleki eğitimde yaşanan bu dönüşümde Bursa'nın da önemine işaret ederek "Bursa, iş gücü piyasasının en güçlü olduğu illerimizden bir tanesi. Sektör temsilcileri, çok çeşitli alanlarda üretim yapıyorlar ve istihdam imkanı en fazla olan illerimizden biri. Sektör kümelenmesi oldukça yoğun. Bu nedenle mesleki eğitimde Bursa'ya özel önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa'da Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi güçlü geleneğe sahip tarihi meslek liseleri olduğuna işaret eden Özer, "Bu okullarımızın ihyasına özel bir önem veriyoruz. Bu kapsamda merkezi planlamayla yoğun destek verdiğimiz gibi sık sık Bursa'yı ziyaret ederek hem sektör temsilcileri ve paydaşlarımızla durum değerlendirmesi ve atılacak yeni adımları değerlendiriyoruz hem de çalışma arkadaşlarımızla okullarımızı ziyaret ederek öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi dinleyerek ihtiyaçları yerinde tespit etmeye ve hemen çözmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Özer, Bursa'da atılan adımların, meyvelerini vermeye de başladığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Mesleki eğitime Bursa'da öğrencilerimizin yönelimleri artmaya başladı. Son yıllarda özellikle akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmeleri attığımız adımların ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Bursa'da da mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında da çok önemli artışlar sağlandı. Mesleki eğitim okullarımızda yapılan üretimden elde edilen gelir, 2017 yılında 5,6 milyon lira iken bu miktar Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de yaklaşık 20 milyon liraya yükseldi. Atılan adımlar tüm göstergelere olumlu bir şekilde yansıdı."

Yerli otomobile ve mikromekanike yönelik eğitim

Bursa'da ihtiyaç duyulan yeni alanlarda da mesleki eğitime başladıklarını, bunlar arasında en önem verdikleri iki projenin yerli araç TOGG projesi ve mikromekanik olduğunu belirten Özer, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ilk yerli aracı ile ilgili üretim alanı Bursa'da. Biz de bakanlık olarak bu kapsamda ihtiyaç duyulacak insan kaynağını yetiştirmek için hemen Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerekli yatırımı yaparak ilk öğrencilerimizi aldık. Diğer taraftan saatçilikten savunma sanayisine, uzay ve havacılıktan biyomedikal cihaz teknolojisine kadar çok kritik alanlarda çok önemli olan mikromekanik alanında Tüm Saatçi İşadamları Derneği ile birlikte Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlattığımız proje başarılı bir şekilde ilerliyor. Türkiye'de sadece Bursa'da bu alanda eğitim verilmesi de oldukça önemli."

Mesleki eğitimde Ar-Ge çalışmalarına özel önem

Özer, mesleki eğitimde Ar-Ge çalışmalarına da yatırım yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde mesleki eğitimle fikri mülkiyet çalışmalarını birlikte yürütmek üzere 2019 yılında önemli adım attık. Türkiye'de farklı illerde 43 Ar-Ge merkezi kurduk. Bu merkezlerimizde ağırlıklı olarak patent, faydalı model, marka ve tasarım üretim ve tesciline odaklandık. Bu kapsamda 4 Ar-Ge merkezimizi de Bursa'da kurduk. Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurduğumuz merkezinin yeni binasının açılışını yaptık. Bursa'da bu merkezlerimize 2021 yılının ilk altı ayında geliştirdikleri projeler için 6 milyon liralık finansman kaynağı sağladık. Bu desteklerimiz sürekli artacak. Buralarda ülkemizin üretim kapasitesini artırmak için çok önemli projeler gerçekleştirilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdinç Aksoy