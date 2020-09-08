Milli Eğitim Bakanlığı, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı
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Milli Eğitim Bakanlığı, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik tepki çeken ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında gerekli yasal süreci başlattıklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı
08.09.2020 20:00 | Son Güncelleme: 08.09.2020 20:57

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla Erol Mütercimler hakkında gerekli yasal süreci başlattıklarını bildirdi.

Nazif Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Mart 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 4'üncü maddesi gereğince açılan ve yaklaşık yüz yıldır Türk eğitim sisteminde özgün tasarımıyla gelişerek uluslararası düzeyde kabul gören imam hatip okullarına ve mezunlarına kamuoyu önünde, bir televizyon programında iftira ve hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler'i şiddetle kınadığını belirtti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul türleri içinde, bir devlet kurumu olarak faaliyetlerini yürüten imam hatip okulları üzerinden halkımızın benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedeniyle söz konusu şahıs hakkında yasal işlemler ve hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, katıldığı bir programda, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarına yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakı, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

Kaynak: DHA

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