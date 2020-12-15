MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi

15.12.2020 19:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:30

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi göndererek gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi. Genelgede, "Yüz yüze eğitime geçecek olan resmi anaokulları, özel eğitim ana okulları ve uygulama sınıflarının ilgili il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek" denildi.

Bakan Selçuk, genelgede Kovid-19 etkilerinin azaltılması ve halk sağlının korunması kapsamında alınan tedbirlerin, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda 14 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında yeniden değerlendirildiğini ve ana sınıfları hariç kamuya ait okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlanabileceği kararı alındığını hatırlattı.

MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

ÖZEL EĞİTİM ANA OKULLARINDA DA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK

Bakan Selçuk, genelgede şunları belirtti:

"Bu karar doğrultusunda; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim gerçekleştirilebilecektir. Velilerin talebine bağlı olarak ilgili İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı resmi anaokulları, Özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime geçilebilecektir. Yüz yüze eğitime geçecek olan resmi anaokulları, özel eğitim ana okulları ve uygulama sınıflarının ilgili il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenerek okul öncesi eğilim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin zamanında alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan; resmi anaokulları, Özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarımla yüz yüze eğitime geçilebileceğini duyurmuştu.

MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Ayşegül Yıldız Haluk Bilginer Tolgahan Sayışman
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Ali Palabıyık Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 19:29:58. #1.14#
title