MEB, ara tatil sonrası uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı
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MEB, ara tatil sonrası uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı

22.11.2020 20:17 | Son Güncelleme: 22.11.2020 20:29

2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili sona eriyor. Yarından itibaren eğitim, uzaktan eğitim yoluyla yeniden başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimin ilk hafta programını detaylı bir şekilde paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ara tatil bitti, uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA'da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı" ifadeleri ile birlikte ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı.

YARINDAN İTİBAREN UZAKTAN EĞİTİM BAŞLIYOR

Koronavirüs önlemleri kapsamında yüz yüze eğitime yıl sonuna kadar ara verildi. Bu nedenle 4 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitim yapılacak. Bu süreçte eğitim öğretim, ana noktaları TRT EBA kanalları olmak üzere, canlı sınıf uygulamaları, EBA internet platformu, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülecek.

Uzaktan eğitim sürecinde haftalık ders programları, okul yönetimlerinin koordinesinde öğretmenler tarafından öğrenciler ve velilerle paylaşılacak.

4 Ocak'a kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor. Ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek.

MEB, ara tatil sonrası uzaktan eğitimin ilk hafta programını paylaştı
MEB, ara tatil sonrası uzaktan eğitimin ilk hafta programını paylaştı
MEB, ara tatil sonrası uzaktan eğitimin ilk hafta programını paylaştı
MEB, ara tatil sonrası uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı
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