MEBBİS SORGULAMA EKRANI! Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Millî Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı yaz dönemi kapsamında kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını resmî olarak açıkladı. Peki, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandıktan sonra ilişik kesme işlemleri ne zaman yapılacak? Bu sorunun yanıtı da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleştirildi.

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özellikle tayin bekleyen öğretmenler tarafından merakla takip edilen süreç sonunda, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları MEB'in resmi web sitesi üzerinden duyuruldu.

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kadrolu öğretmenler için geçerli olan bu atamalar, "personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. Bulundukları ilde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

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