Mcgregor ringlere hızlı döndü, rakibini 40 saniyede nakavt etti
Haberler » Dünya » Mcgregor ringlere hızlı döndü, rakibini 40 saniyede nakavt etti - Haberler

Mcgregor ringlere hızlı döndü, rakibini 40 saniyede nakavt etti

UFC dövüşçüsü İrlandalı Conor McGregor, tüm dünyanın merakla beklediği maçta ABD'li rakibi Donald Cerrone'ı 40 saniyede nakavt ederek yeni bir rekora imza attı. Mcgregor daha önce UFC tüy siklet klasmanında rakibi Jose Aldo'yu 13 saniyede yenerek UFC tüy sıklet kemerini almıştı

19.01.2020 19:45 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:45
Mcgregor ringlere hızlı döndü, rakibini 40 saniyede nakavt etti

Karma Dövüş Sanatları (UFC) dövüşçüsü İrlandalı Conor McGregor, merakla beklenen maçta ABD'li rakibi Donald Cerrone'ı 40 saniyede nakavt ederek yeni bir rekora imza attı.


Mcgregor daha önce UFC tüy siklet klasmanında rakibi Jose 'yu 13 saniyede yenerek UFC tüy sıklet kemerini almıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri