Mcgregor ringlere hızlı döndü, rakibini 40 saniyede nakavt etti
UFC dövüşçüsü İrlandalı Conor McGregor, tüm dünyanın merakla beklediği maçta ABD'li rakibi Donald Cerrone'ı 40 saniyede nakavt ederek yeni bir rekora imza attı. Mcgregor daha önce UFC tüy siklet klasmanında rakibi Jose Aldo'yu 13 saniyede yenerek UFC tüy sıklet kemerini almıştı
19.01.2020 19:45 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:45
Karma Dövüş Sanatları (UFC) dövüşçüsü İrlandalı Conor McGregor, merakla beklenen maçta ABD'li rakibi Donald Cerrone'ı 40 saniyede nakavt ederek yeni bir rekora imza attı.
Mcgregor daha önce UFC tüy siklet klasmanında rakibi Jose Aldo'yu 13 saniyede yenerek UFC tüy sıklet kemerini almıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com