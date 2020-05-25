Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
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Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü

Yurt dışında yaşayan Serel Yereli, mayo giyerek parka gitti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü.

25.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:37

Oyunculuğu bırakarak kariyerine müzikal anlamda devam eden Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yereli son olarak mavi mayolu pozlarıyla sosyal medyada olay oldu.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Londra'da yaşayan Serel Yereli, koronavirüs salgını döneminde verdiği ilginç pozlarına yenilerini ekledi. Daha önce de evinin camını çıkıp gecelikle poz veren Yereli, güzel havanın tadını çıkarmak için parka gitti. Mavi ip askılı bir mayo giyen ünlü isim, peş peşe verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Yereli'nin göğüs dekolteli pozları takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Yereli'nin pozlarını çok beğenirken bir kısım da cesur pozlarından rahatsız oldu.

İşte Serel Yereli'nin cesur pozları...

Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü

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Haber Yorumları (4)
SADAS: üff herşeye dini yorum yazmaktan bıkmadınız mı geri kafalılar ne güzel kadın cüretkar işte
Cevap Yaz Yayından Kaldır
F: Hay hay hay kaybol
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KSK: gencecik kız göğüsler sarkmış bune ben olsam onun yerinde değil mayo kazakla bile poz vermezdim. .
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500
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