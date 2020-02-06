MaviBahçe Tiyatro Kulübü açıldı

06.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:14

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Ünlü Sanatçı Haldun Dormen süpervizörlüğündeki Sahne Tozu Tiyatrosu işbirliğinde MaviBahçe Tiyatro Kulübü kuruldu. Kulüpte verilecek eğitimler sayesinde tiyatro sanatına yeni yetenekler kazandırılacak.



Temel Oyunculuk, Doğaçlama, Diksiyon ve Drama eğitimleri verecek MaviBahçe Tiyatro Kulübü'nün tanıtımı dün akşam MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. Tiyatronun duayenleri Haldun Dormen ve Göksel Kortay, MaviBahçe yatırımcısı Dr. Selami Özel ve eşi Tomris Özel'in de katıldığı gecede söz alan MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü Rauf Tan Polat, "MaviBahçe sadece alışveriş ihtiyaçlarını karşılayan bir yapı olmasının yanı sıra kültür sanat, eğitim, spor, eğlence ve sosyal sorumluluk gibi pek çok alanda özel projeleri hayata geçirerek, İzmirliler ve bölge halkı için sosyal hayatın ihtiyaçlarını da karşılamaya özen gösteren, bir kent meydanı ve buluşma noktasıdır. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Sanatın en önemli branşlarından biri olan tiyatro için MaviBahçe'de alan açıyoruz. Şehrimizin önde gelen tiyatro kuruluşlarından biri olan Sahne Tozu Tiyatrosu ile işbirliği içerisinde ve çok değerli duayen sanatçılarımız Haldun Dormen, Göksel Kortay, Prof.Dr. Oya Başak'ın destekleriyle MaviBahçe Tiyatro Kulübü'nü İzmirlilerin ve bölge halkımızın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kulüp çatısı altında gerçekleştirilecek faaliyetlerle uzman eğitmenler ve sanatçıları, bu sanata gönül vermiş tüm tiyatro sevdalılarıyla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.



Dormen: "Sanata verdiği katkıyı saygı ve sevgiyle karşılıyorum"



İşbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu Çağlar İşgören ise, "Sayın Haldun Dormen yaklaşık 15 yıl önce biz gençlere bir el uzattı. Nereye elini uzatsa zaten yeşertiyor. Küçük bir cep tiyatrosu ile başlamıştık. Sonrasında Sahne Tozu Tiyatrosu çok sevdiğim Göksel Kortay hocam ile hızına hız kattı. Hocam Oya Başak'ın hep eli sırtımızdaydı. O günden bugünlere çok fazla yok kat ettik. MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde bir tiyatro kulübü açılıyor. Zaman içerisinde burası sanatın bir buluşma noktası haline gelecek. MaviBahçe'nin önderliğinde, Sahne Tozu Tiyatrosu ile birlikte ortaya çıkan oluşum hocalarımızın desteğiyle daha da güçlü bir hal almış oluyor" dedi. Ünlü Sanatçı Haldun Dormen, "Yıllarını tiyatroya adayan bir insan olarak MaviBahçe'ye sanata verdiği katkıyı saygı ve sevgiyle karşılıyorum" dedi. MaviBahçe Yatırımcısı Dr. Selami Özel ise, duayen sanatçıları MaviBahçe'de ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, "Tiyatro Kulübümüz hayırlı olsun. Bizler sanata olan desteğimizi her zaman devam ettireceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA