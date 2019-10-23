Mavi vatanın bekçileri hayat kurtarıyor

23.10.2019 11:42

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, yasa dışı geçişleri ve denizlerdeki can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcıyor.

Mavi vatanı donanımlı deniz araçları ile denizden, helikopter ve uçaklarla havadan kontrol eden Sahil Güvenlik ekipleri, gece görüş özelliğine sahip dürbünler ve termal kameraların desteğiyle günün her saati denetimlerini yapabiliyor.

Ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye gelen ve Avrupa'da daha iyi bir hayat kurmak için yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin, hava ve deniz şartlarının zorlaştığı kış mevsimi öncesi kaçak geçiş girişimleri arttı. Bu girişimler karşısında operasyonlarını artıran Sahil Güvenlik, denizlerde kaçak geçişlere karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Bu yılın ilk 4 ayında sorumluluk sahasında 7 bin 89 düzensiz göçmen yakalayan Sahil Güvenlik, geçişlerin arttığı ekim ayının ilk 3 haftasında 9 bin 105 düzensiz göçmenin kaçak geçişini engelledi. Geçen yıl ekim ayı içerisinde 21 Ekim tarihine kadar yasa dışı geçişler sırasında 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, bin 824 kişi yakalanmıştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı azaldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının sorumluluğundaki tüm denizlerde 1 Ocak-21 Ekim 2019 tarihleri arasında bin 366 düzensiz göç olayı yaşandı. Bu olaylarda kaçak geçiş yapmak isteyen 47 bin 572 düzensiz göçmen yakalandı. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminin (21 bin 508 düzensiz göçmen) iki katını aştı.

Ekiplerin başarılı operasyonları, dalgalara karşı lastik botlarda kalabalık gruplar halinde yapılan "umuda yolculuklar"ın ölümle sonuçlanmasını engelledi. Düzensiz göçmenlerin hayatını kurtaran ekipler, geçişleri organize eden 69 şüpheliyi yakaladı.

Geçen yıl aynı dönemde "umuda yolculuk"ta 82 kişi hayatını kaybederken, bu sayı 2019'da 32'ye düştü.

Yunan gazeteciler operasyona tanıklık etti

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Yunanistan'da yerel, ulusal ve uluslararası yayın yapan 8 gazeteci, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle Ege Denizi'nde faaliyetlere katıldı.

Gece boyunca botla yürütülen devriye görevini izleyen gazeteciler, yetkililer tarafından bilgilendirildi, düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına tanıklık etti.

Kaynak: AA