Mavi tura çıkan Seda Sayan, teknesinde Ebru Gündeş şarkıları dinleyip efkarlandı

Kısa bir süre sonra yeni programa başlayan Seda Sayan, sezon öncesinde mavi tura çıktı. Lüks teknesinde serinleyen Sayan, Ebru Gündeş şarkıları dinledi.

Star TV'de yeni bir sabah programına başlayacak olan Seda Sayan, yoğun tempo öncesi arkadaşlarıyla birlikte tekne turuna çıktı. Bodrum koylarını dolaşan Eros adlı tekne, önceki gün Torba'ya demir attı.

SON SES EBRU GÜNDEŞ ŞARKILARI

Teknede son ses Ebru Gündeş şarkıları çaldıran Sayan, purosunu yakıp manzarayı izledi. Efkârlı dakikaların ardından ekip Fatih Ürek şarkıları eşliğinde dans edip kurtlarını döktü.

SUDAN ÇIKAR ÇIKMAZ PAREOYU BELİNE SARDI

Sosyal medyada paylaştığı filtreli fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, bikiniyle görüntülenmemek için denize girerken tekne personeline çevrede gazeteci olup olmadığı kontrol ettirdi. Sanatçı sudan çıkar çıkmaz da pareosunu beline bağladı.