Mavi kategoriye giren Kocaeli'de, aşı olan vatandaşlardan çağrı
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Mavi kategoriye giren Kocaeli'de, aşı olan vatandaşlardan çağrı

İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Haberler | Sağlık

Mavi kategoriye giren Kocaeli'de, aşı olan vatandaşlardan çağrı 3 doz aşı olan vatandaştan aşı olmayanlara tepki: "Üniversite öğrencilerinin bile aşıya karşı çıkması beni çok üzüyor" KOCAELİ - Korona virüs aşılama haritasında mavi kategorideki iller arasına giren Kocaeli'de, aşı olan...

Mavi kategoriye giren Kocaeli'de, aşı olan vatandaşlardan çağrı

3 doz aşı olan vatandaştan aşı olmayanlara tepki:

"Üniversite öğrencilerinin bile aşıya karşı çıkması beni çok üzüyor"

KOCAELİ - Korona virüs aşılama haritasında mavi kategorideki iller arasına giren Kocaeli'de, aşı olan vatandaşlar, herkesin aşı olması gerektiğini söyleyerek çağrıda bulundu.

Aşılanma oranında yüzde 75'i aşan Kocaeli'de, aşılama çalışmaları devam ediyor. Mavi kategorideki iller arasında yer alan Kocaeli'de, tüm hastane ve aile hekimliklerinde aşılamalar sürdürüyor. Kocaeli'nin mavi kategori iller arasına girmesi sonrasında, aşı olan vatandaşlar, herkesin aşı olması gerektiğini söyleyerek, aşı olmayan vatandaşlara çağrıda bulundu.

"İnsanların hurafelere inanmaması lazım"

Kocaeli'de yaşayan Suat Demir isimli vatandaş, vatandaşların aşı hakkında yapılan olumsuz propagandalara aldırış etmemesi gerektiğini belirterek, "Aşı konusunda bilimin göz önünde bulundurulması, bilimin esas alınmalı, aşı ile ilgili söylenen hurafeler dikkate alınmamalı. Bu bir salgın. Biliyorsunuz ki dünyayı çok kötü bir şekilde kirlettik. Bu kirletmenin sonucunu korona virüse de bağlıyorum. İnsanlar, mutlaka gidip aşılarını olsunlar, hurafelere inanmasınlar. Farkındaysanız, bünyesi zayıf olan yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar ölüm konusunda risk oluşturuyor. Bu hastalığın yaşlılara zarar vermesinden yola çıkarsak, bağışıklıkla alakalı bir durum var. İnsanların hurafelere inanmaması lazım. Bu aşı ile alakalı, insanların bu tavırdan çıkmasını istiyorum. Aşı konusunda bilime inanmak gerekiyor" dedi.

"Üniversite öğrencilerinin bile aşıya karşı çıkması beni çok üzüyor"

İzmit'te esnaflık yapan Kenan İlkin ise insanların aşı olmak istememesinin kendisini üzdüğünü belirterek, "Ben üçüncü doz aşımı da oldum. Dördüncü doz derseler, onu da olurum. Bu milli bir görev. Sadece kendimiz için değil, herkes için yaşamalıyız. Torunlarımız için yaşayacağız. Onun için aşı olmak şart. Yakalandıktan sonra iyileşsek bile bıraktığı hasarlar düzelmeyecek şekilde oluyor. Muhakkak aşı olmamız gerekiyor. İzmit'in refah seviyesi bu kadar yüksek olmasına rağmen, maviye dönmemizin bu kadar geç olması beni çok üzdü. Bizim çok daha önceden geçmemiz lazımdı. Etrafımıza bakıyoruz, hep kültürü, tahsilli insanlar var. Üniversite öğrencilerinin bile aşıya karşı çıkması beni çok üzüyor" diye konuştu.

Mavi kategoriye giren Kocaeli'de, aşı olan vatandaşlardan çağrı
Mavi kategoriye giren Kocaeli'de, aşı olan vatandaşlardan çağrı
Mavi kategoriye giren Kocaeli'de, aşı olan vatandaşlardan çağrı
Mavi kategoriye giren Kocaeli'de, aşı olan vatandaşlardan çağrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

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