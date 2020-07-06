Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
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Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu

Bir dönem Mavi Balina ve Momo oyunlarının çocuklar için tehdit oluşturduğu haberlerinin ardından şimdi de "Mavi Bebek" adlı oyun çocukların korkulu rüyası oldu. Çeşitli talimatlarla ilerleyen oyunda, çocuklara yaşlarının kaldıramayacağı düzeyde bir korku seansı yaşatılıyor.

06.07.2020 21:34 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:54

Mavi Balina ve Momo gibi çocukların psikolojisini olumsuz etkileyen ve intihara sürükleyen oyunlara bir yenisi daha eklendi. Son dönemde ortaya çıkan Blue Baby (Mavi Bebek) isimli oyun, çocukların korkulu rüyası olduğu kadar aileleri de tedirgin ediyor. Söz konusu oyun, çocuklara ses efekti ve anlık kamera görüntüsü gönderebiliyor. Bu sayede çocukları çok kolay şekilde korkutarak istediklerini yaptırabiliyor.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Mavi Bebek oyunu çocuklara inanılmaz korkular yaşatarak ölüme kadar sürükleyebiliyor. Ağırlıklı olarak dünya çocuklarını etkisi altına almış olan Blue Baby oyunu ne yazık ki Türkiye'de de görülmeye başlandı.

Peki, Blue Baby nasıl bir oyun, çocukları nasıl tehlikeler bekliyor ve aileler neler yapmalı? Tüm bunları Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) AR-GE Başkanı Engin Dinç anlattı.

ÇOCUKLARI ÖLÜME SÜRÜKLÜYOR

Oyunu oynayan çocukların anlattıklarına göre Blue Baby, banyoda geçiyor. Dinç, oyunun kurallarını şöyle anlattı:

"Efsaneye göre, banyonun ışığını kapatıp ayna karşısında elinizde bebek varmış gibi sallayarak 'baby blue, blue baby' diyorsunuz. 14-15 defa tekrar edildiğinde elinizde bir bebek hissetmeye başlıyorsunuz. Elinizdeki görünmez bebek bir süre sonra tırnaklarını kolunuza batırıyor. Eğer bebeği atıp kaçmazsanız annesi 'bebeğimi bana ver' diye sesleniyor. Eğer orada durmaya ve bu işlemi yapmaya devam ederseniz delirebilir ve hatta ölebilirsiniz. Bu oyun Jonathan Galindo isimli oyun içerisinde talimat olarak veriliyor ve zihni ele geçirilen kullanıcının bunları yapması isteniyor"

MAVİ BEBEK İLE ÇOCUKLARA İSTEDİKLERİNİ YAPTIRIYORLAR

Jonathan Galindo oyunun Facebook Messenger üzerinden yazışma ile oynandığına dikkat çeken Dinç, "Aynı Momo oyununda olduğu gibi yazıştığınız kişi sizin hakkınızda bazı bilgileri biliyor. Etrafınızda olan eşyaları size söyleyebiliyor, siber zorbalık yapıyor. Ses efektleri göndererek kişinin korkmasını sağlıyor. Anlık kamera görüntüsünü gönderebiliyor. Bu sayede özellikle çocukları çok kolay şekilde korkutarak istediklerini yaptırabiliyor" dedi.

"ZARARLI İÇERİKLERİN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Momo, Mavi Balina, Blue Baby, Jonathan Galindo derken korku ve kaos oyunlarının her geçen gün sayısının arttığını ifade eden Dinç, internette çocuklar için zararlı olan içeriklerin bunlarla bitmediğini ise şu şekilde açıkladı:

"Youtube kanalları zararlı içeriklerle dolu. Bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı tedbirler almış ve bazı Youtube kanalları hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. YouTube ne kadar her geçen gün politika yenilese ve yapay zekasını geliştirse de bazı videoları tespit edemiyor. Bunlardan bir tanesi de Gacha isimli oyun. Bu oyunda da müstehcenlik barındırılmakta. Son dönemde dile getirdiğimiz bu oyun kullanıcıların ilgisini çekmesi sayesinde çokça şikayet almış ve videolar Youtube tarafından yayından kaldırıldı."

MAVİ BEBEK OYUNU SONRASI PSİKOLOJİSİ BOZULAN ÇOCUKLAR BİZE ULAŞIYOR

Tüm dünyaya yayılmış durumda olan bu oyunların Türk kullanıcıları da hedef almaya başladığını belirten Dinç şunları anlattı:

"Mavi Balina ve Momo gibi oyunlar Deepweb üzerinden, kapalı devre ağlar üzerinden oynanabilirken Jonathan Galindo oyunu Facebook ve İnstagram üzerinden DM dediğimiz Direct Mesaj ile oynanıyor. Özellikle sosyal medyada çok aktif olan K-Pop dinleyicisi gruplar var ki bu gençlerimiz 13-18 yaş aralığındalar. Bu uygulamaların hedefi de bu yaş aralığı.

Birçok K-Pop dinleyicisi gencimiz; sosyal medya üzerinden USMED Başkanı Said Ercan'a ve USMED ekibine ulaşarak oyundan bahsediyorlar. Korkutulduklarını söylüyorlar, ailelerine de durumu anlatamadıklarını söylüyorlar. Psikolojisi bozulmuş çocuklarımız var.

Bu konuda aileler dikkatli olmalılar, çocuklarının sosyal ağ kullanımını kontrol altında tutmalılar en önemlisi ise bu çocuklarla bire bir, temas ederek, nitelikli zaman geçirmeliler"

Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
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