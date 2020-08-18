Mauritius'ta petrol felaketine neden olan geminin kaptanı tutuklandı Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Mauritius'da geçtiğimiz ay karaya oturduktan sonra petrol sızdıran yük gemisinin kaptanı ve 1 mürettebat üyesi tutuklandı.

Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Mauritius'da geçtiğimiz ay karaya oturduktan sonra petrol sızdıran yük gemisinin kaptanı ve 1 mürettebat üyesi tutuklandı.

Geçtiğimiz 25 Temmuz 2020'de Mauritius'ta mercan resifinin üzerinden geçerken karaya oturan Japon yük gemisinden yüzlerce ton petrol okyanusa yayılmıştı. Mauritius polisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu geminin kaptanı ile mürettebattan 1 kişinin tutuklandığı bildirildi. Müfettiş Siva Coothen kaptan ve mürettebat üyesinin "sızıntıya neden oldukları" gerekçesiyle tutuklandığını belirtti.

Yük gemisi 25 Temmuz'da Hint Okyanusu adasındaki bir mercan resifine çarpmış, 6 Ağustos'ta petrol sızdırmaya başlamıştı. Hükümet, ertesi gün "çevresel acil durum" ilan etmişti. Söz konusu felaketin ardında bıraktığı hasarın Mauritius'u ve turizme bağımlı ekonomisini onlarca yıl etkileyebileceği ifade edildi. Geminin bölgeden çıkarılmasının aylarca sürebileceği tahmin ediliyor.

Saç kampanyası başlatılmıştı

Temizlik çalışmalarının sürdüğü bölgede halk, deniz canlılarını koruyabilmek için seferber olmuş, petrolün yayılmaması için saçlarını keserek setler oluşturmaya başlamıştı. Yağı emen saçların petrolü tutarak yayılmasını engellediği belirtilmişti. Saç bağışlama kampanyasının başlatıldığı ülkede temizlik çalışmalarına dalış merkezleri çalışanları, balıkçılar ve halkın çoğunluğu da katıldı. Dünyaca ünlü çevre örgütü Greenpeace, petrol sızıntısının Mauritius'un gördüğü en kötü ekolojik krizlerden biri olabileceğini açıklamıştı. - PORT LOUİS

Kaynak: İHA