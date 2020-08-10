Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarına çarpan tankerden sızan petrol nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor
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BBC

Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarına çarpan tankerden sızan petrol nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor

Hint Okyanusu'nun güneybatı kısmında yer alan Mauritius'ta, Japon şirkete ait olan bir petrol tankeri mercan kayalıklarına çarptı. Tankerdeki 4 bin ton yakıtın yaklaşık 1000 tonu denize yayıldı.

10.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 19:52

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius'ta, mercan kayalıklarına çarpan petrol tankerinden yaşanan sızıntı nedeniyle büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Japon bir şirkete olan tankerdeki 4000 ton yakıtın, yaklaşık 1000 tonu kadarı denize yayıldı, bir kısmı sahile ulaştı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

27 Temmuz'da yaşanan olaya geç müdahale etmekle suçlanan hükümet, hafta sonu olağanüstü hal ilan etti. 1,3 milyon nüfuslu ülkenin her yerinden gönüllüler, çevre felaketi ile mücadele için kazanın yaşandığı bölgeye geldi.

SAÇ BAĞIŞI KAMPANYASI DA BAŞLATILDI

Petrole karşı emici olması nedeniyle saç bağışı kampanyası da başlatıldı. Sızıntı alanı üzerinde yaşayan vahşi yaşam da büyük tehdit altında. Çevre gönüllüleri, bölgedeki bebek kaplumbağaları ve ender görülen bitkileri koruma amaçlı başka bölgelere taşıyor.

PETROL TANKERİNİN SAHİBİ OLAN ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Petrol tankerinin sahibi olan Japon şirket de kamuoyu önünde bir özür açıklaması yaptı ve afeti önlemek için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını kaydetti. 4 bin ton yakıt taşıyan V Wakashio isimli tanker, Çin'den Brezilya'ya gidiyordu.

Mauritius'a komşu Reunion adasının sahibi olan Fransa bölgeye, kirlenme kontrol ekipmanların bulunduğu bir askeri yardım gemisi gönderiyor. Koronavirüs salgınının etkileri ile mücadele eden Mauritius ekonomisi, deniz ürünleri merkezli besine ve turizme dayanıyor.

Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarına çarpan tankerden sızan petrol nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor
BBC
Haber Yorumları (1)
ABO: Abd ye bildirin titizlikle temizler.
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