Maun Suresi meali! Maun Suresi Türkçe -Arapça Okunuşu, Anlamı, Fazileti, Tefsiri (Diyanet Meali)

Mekke döneminde inen Maûn suresi toplamda 7 ayetten oluşur. Maûn, yardım ve zekât demektir. Namaz surelerinden biri olarak bilinir. Peki, Maûn suresi anlamı ve fazileti nedir? Maûn suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıldır? Sizler için Maun suresi diyanet meali ile tefsiri ile ilgili tüm detayları bir araya getirdik.

Maûn suresi anlamı, Türkçe ve Arapça okunuşu, Diyanet meali ile fazileti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Surede, biri Allah'ın nimetlerini ve hesap gününü inkâr eden nankör, diğeri amellerini gösteriş için yapan riyakâr olmak üzere iki tip insan tasvir edilip anlatılıyor. Maûn Suresi anlamı ve meali konusunda araştırma yapan vatandaşlar bir yandan da fazileti hakkında bilgi almak istiyor. İşte, Maûn suresi hakkında merak edilen detaylar...

MAUN SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Mâun kelimesi Zekat ve yardım anlamına gelmektedir.

-Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

-Eraeytellezî yukezzibu bi'd-dîn.

-Fezâlike'l-lezî yedu'ul-yetîm.

-Ve lâ yehuddu alâ ta'âmi'l-miskîn.

-Feveylun lil-musallîn.

-Ellezînehum an salâtihim sâhûn.

-Ellezînehum yurâûn.

-Ve yemne'ûne'l-mâ'ûn.

MAUN SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU

MAUN SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU 1

MAUN SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU 2-5

MAUN SURESİNİN ANLAMI, DİYANET MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

MAUN SURESİNİN FAZİLETLERİ

-"Evinde çok çok eşya kıran kimseler, bu sûreyi üç kere okuyarak işe başlasa, evinde hiçbir eşyası kırılmaz."

-"Mâûn sûresini okuyan kimsenin sözü herkese geçerli olur. Yani, herkesin yanında saygınlığı olan bir kişi olur. Bir dediği iki olmaz. Herkes tarafından sevilen bir kişi olur."

-"Bu sûreyi okuyan yüce peygamberimizi rüyasında görür. Okuma şartı ise, 41 kere olmalıdır."

-Sıkıntılı zamanlarda (500) defa okumak sıkıtılardan kurtulmayavesile olur.

-Söz başlamadan önce bu sureyi okuyan kimsenin sözü tesirli olur ve herkes tarafından sevilir.



-Bu sureyi 41 defa okuyan kimse, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'i rüyasında görür.

-Küçük çocuk üzerine 41 kere okunursa, Allah'u Teala'nın izniyle her türlü afetlerden korunur.

MAUN SURESİNİN TEFSİRİ

İniş sırasına göre on yedinci, mushaftaki sıraya göre yüz yedinci sûredir. Tekâsür sûresinden sonra Kâfirûn sûresinden önce Mekke'de inmiştir. 4-7. âyetlerin Medine'de münafıklar hakkında indiğine dair rivayet de vardır.

"Gördün mü?" sorusu, burada şaşılacak bir tutumdan söz edileceğine, dolayısıyla konunun önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Âyetteki din kelimesi, bilinen anlamı yanında "Allah'ın hükmü" veya "uhrevî yargı" mânasında da anlaşılabilir (bk. Taberî, XXX, 310). Ancak bunların birini inkâr eden diğerlerini de inkâr etmiş olacağı için sonuç değişmemektedir. Genellikle insanlar bir dine inandıklarını, dolayısıyla doğru yolda olduklarını, sonuçta mutlu olacaklarını, kendi dinlerine inanmayanların ise yanlış yolda olduklarını, dolayısıyla bedbaht olacaklarını söylerler. Nitekim Hz. Peygamber zamanındaki yahudiler, hıristiyanlar hatta putperest Araplar bile böyle olduklarını iddia ediyorlardı (bk. Bakara 2/113). Yüce Allah bu sûrede asıl dini yalan sayıp inkâr edenleri tarif ederek bunların kimler olduklarını ortaya koymuştur. Bunlar kimsesiz ve yardıma muhtaç durumda bulunan yetimi küçümseyerek onu itip kakan, yoksullara kendisi yardım etmediği gibi başkalarını da buna teşvik etmeyen kimselerdir. Kuşkusuz bu özellikler birer örnektir; dini yahut âhiret sorgusu ve yargısını inkâr edenlerin başka özellikleri de bulunmakla birlikte burada Hz. Peygamber dönemindeki inkârcıların toplumsal ahlâkla ilgili en belirleyici ve yıkıcı tutumlarına iki örnek zikredilmiştir. Nitekim âyetin, putperestlerin tipik şahsiyetlerinden olan Âs b. Vâil hakkında indiği belirtilir (Râzî, XXXII, 111). Bununla birlikte âyetin genel amacı, insan sevgisinden mahrumiyetin en belirgin tezahürleri olan bu tür davranışları sergileyenleri kınamak ve bu yaptıklarının Allah katında en büyük kötülüklerden olduğuna, bunların temelinde dini, Allah'ın hükümlerini yahut âhireti inkâr etmenin bulunduğuna insanların dikkatini çekmektir (İbn Âşûr, XXX, 564). Yetim ve yoksul, toplumun zayıf ve himayeye muhtaç kesimlerini temsil eder. Bunları küçümseyerek hakaret eden, itip kakan kimse toplumdaki zayıfların haklarını çiğniyor demektir. Dinin insanlığa yönelik en büyük hedefi ise insanlar arasında sevgi ve dayanışmayı, paylaşmayı sağlamak, sıkıntıların da mutlulukların da paylaşıldığı bir insanlık bilinci oluşturmaktır.

Bu âyetler, bir taraftan bu tür davranışlar sergileyenleri kınarken diğer taraftan da gerçek dindarları yetim ve yoksullar gibi himayeye muhtaç olanlara yardım etmeye özendirmekte; ihtiyaç sahiplerine yardım konusunda başkalarını teşvik etmenin, hatta bunun için hayır kurumları oluşturarak sosyal yardımı daha verimli, düzenli ve sürekli hale getirmenin gereğini vurgulamaktadır.

MAUN SURESİNİN MEALİNİ EZBERLE!

*Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

-Gördün mü o dine yalan diyeni?

-İşte yetimi itip kakan odur!

-Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

-Fakat veyl o namaz kılanlara ki,

-Namazlarında yanılmaktadırlar.

-Onlar ki, gösteriş yaparlar.

-Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).