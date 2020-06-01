MAÜ Derik Halhalı Zeytinine bilimsel nitelik kazandırdı
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MAÜ Derik Halhalı Zeytinine bilimsel nitelik kazandırdı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) bünyesinde bulunan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Derik Halhalı Zeytini ve zeytinyağının karakteristik özelliklerinin belirlenmesi ve ticari değerinin araştırılması için bölgesel kapsamlı bilimsel faaliyet projelerine bir yenisini daha ekledi.

MAÜ Derik Halhalı Zeytinine bilimsel nitelik kazandırdı
01.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:16

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) bünyesinde bulunan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Derik Halhalı Zeytini ve zeytinyağının karakteristik özelliklerinin belirlenmesi ve ticari değerinin araştırılması için bölgesel kapsamlı bilimsel faaliyet projelerine bir yenisini daha ekledi.

MAÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı, GAP İdaresi ile yapılan protokol ile Derik Halhalı zeytini Ar-Ge Projesi'ni hayata geçirmesinin ardından şimdi de DİKA ile yapılacak protokol ile Derik Zeytin Çiftlikleri ve İşletmeleri Fizibilitesi projesini hayata geçireceğini duyurdu. Bölgesel kalkınmada ihtiyaç duyulan laboratuvar kapasitesi ile Mardin ilinde sağlık, sanayi, bilimsel araştırma imkanları ve çeşitli alanlardaki Ar-Ge çalışmalarında önemli projelere imza atan MAÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının, ziraat alanında yürüttüğü akademik çalışmalar ile bölgenin eşsiz değerlerini tüm dünyaya tanıtmaya kararlı oldukları gözlemlendi. MAÜ tarafından Derik Zeytiniyle ilgili iki farklı proje geliştirildiği yönünde açıklama yapan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aziz Korkmaz, "Bölgenin en gözde zeytin ağaçları Mardin'in Derik ilçesinde yetişmektedir. İlçenin zeytin gen kaynakları bakımından hatırı sayılır çeşitliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Düzenlediğimiz iki projenin ilki Derik Halhalı zeytin çeşidi ve diğer yerel çeşitler ile bu çeşitlerden elde edilen zeytinyağlarının ayırt edici özelliklerinin kapsamlı Ar-Ge çalışmalarıyla belirlenmesidir. Derik zeytin çeşitlerinin sofralık kalitesinin ortaya konulması; zeytinin sağlık üzerindeki potansiyel faydaları, tat-lezzet bileşenleri ve sofralık olarak raf ömürlerinin belirlenmesine yönelik laboratuvar analizleri yapılacaktır" dedi.

Yapılan çalışmalar ile Derik zeytinin bilimsel olarak ilk defa belgelenecek olduğunu söyleyen Korkmaz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İkinci projemiz Derik belediyesine ait olan ve proje yürütücülüğünü MAÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının üstlendiği 'Derik Zeytin Çiftlikleri ve İşletmeleri Fizibilitesi' çalışması oluşturmaktadır. Proje, Derik'te 150 dekarlık bir alanda Halhalı çeşidi zeytin bahçesinin kurulumu, ilçede orta ölçekli bir adet salamura doğal yeşil zeytin işletmesinin kurulumu ve butik düzeyde bir adet zeytinyağı tesisinin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmasını içermektedir".

Derik Zeytini Projesi'nin, Derik Kaymakamlığı'nca desteklendiğini belirten Korkmaz, Derik'te uluslararası düzeyde verilecek bir eğitimden sonra pandemi salgınından dolayı ertelenen zeytinyağı tadım panelinin normalleşme sürecinde kontrollü olarak düzenlenebileceğini söyledi.

Bölgenin elverişli iklimi ve iş gücü ile en önemli hayat kaynağı olan sanayi, üretim ve ticaretin belkemiğini oluşturan sektörel alanlar için laboratuvarın bilimsel bir sacayağı oluşturduğuna dikkat çeken MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Üniversite olarak, bölge ekonomisi için katma değer oluşturmaya yönelik projelere önem veriyoruz. Sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını, araştırma laboratuvarımızın olanakları ölçüsünde karşılayarak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinlerarası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesine katkıda bulunuyoruz. Derik Halhalı Zeytini gibi diğer önemli yerel kaynaklara ilişkin potansiyelin arttırılması için benzer projelerin yürütülmesinde de gerekli hassasiyeti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Özcoşar, proje kapsamında merkezin, 2020'nin Ekim ayı içerisinde Derik Belediyesi ve DİKA ortaklığında Derik Zeytin Çalıştayı'nın düzenlenmesinin planlandığını ifade etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

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