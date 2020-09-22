MATSO, üreticiler için ejder meyvesi raporu hazırladı Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), alternatif ürün arayışları kapsamında "Ejder Meyvesi Pitaya Yetiştiriciliği" adı verilen rapor hazırladı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), alternatif ürün arayışları kapsamında "Ejder Meyvesi Pitaya Yetiştiriciliği" adı verilen rapor hazırladı.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, raporla ilgili oda binasında düzenlediği basın toplantısında, güçlü bir tarım sektörü için ürün çeşitliliğinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Tarım sektöründe geleneksel ürünlerin dışında ürün çeşitlenme yolculuğuna muzla başladıklarını ve büyük yol kat ettiklerini belirten Boztaş, "Manavgat'ta 2014 yılında 21 dekarda 136 ton muz üretimi yapılırken, 2019 yılı sonunda bu rakamlar 6 bin dekarda 39 bin tona ulaştı. İlçemizde muz üretimi 2020 yılı sonu itibariyle 15 bin dekara ulaşacaktır." dedi.

Muz üretimindeki bu artışın ileriki yıllarda üreticiler açısından sorun yaratacağını ifade eden Başkan Boztaş, şöyle devam etti:

"Ortaya çıkan ürün riskini dağıtmak, yeni yatırım alanları açmak, yeni hedeflere adım atmak, yeni ürünlerin yatırımları ile ürün çeşitliliğini artırmak gerektiğini düşündük. Tropikal meyve alanında merkez olacağına inandığımız Manavgat'ta muz, ejder meyvesi, avokado, çilek, mango yetiştiriciliği için uygun bir bölgedir. Yatırımcılar yol göstermesi için 'Ejder Meyvesi Pitaya Yetiştiriciliği Raporu'nu hazırladık. Raporda ejder meyvesinin yetiştirme ve iklim koşullarına, katma değer yaratan özelliklerine, dış pazar durumuna, yatırım ve işletme maliyetlerine kadar yatırımcının aradığı birçok bilgiye yer verdik."

Ejder meyvesinin 8 farklı türde 100'den fazla ürünle dünya çapında, hem görüntüsüyle hem de besin içeriği açısından gittikçe popülerliğini arttırdığına dikkati çeken Boztaş, Türkiye üretiminin en büyük avantajının uluslararası pazarlara yakınlığı olduğunu kaydetti.

Pitaya meyvesinin Katar, Dubai, İran, Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda'dan talep gördüğünü anlatan Boztaş, "Üretilen meyvelerin yüzde 85'i Avrupa' ya ihraç edilmektedir. Pitaya meyvesine olan talep bize gösteriyor ki arz-talep dengesi uzun yıllar üretici lehine olacaktır. Ejder meyvesi dikimden sonra 3'ncü yılda ticarileşen ve üretime geçtikten sonra 3'ncü yılın sonunda 10 bin ila 15 bin arası meyve vererek, ekonomik olarak yatırımı amorti eden bir üründür." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur