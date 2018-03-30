Matso Seçimlerine Doğru

1 Nisan Pazar günü yapılacak olan organ seçimlerinde mavi listenin başkan adayı olan Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, üyelerine 4 yılda 105 eğitim düzenlediklerini hatırlattı.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, 1 Nisan'da yapılacak organ seçimlerinde mavi listenin başkan adayı oldu. MATSO üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 4 yıl önce "Girişimcilik Akademisi" kurduklarını hatırlatan Boztaş, amaçlarının, oda üyeleri ve çalışanlarının ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişimine katkı sağlayarak, onların ekonomik hayatta gerektirdiği özelliklerle donatılması olduğunu söyledi. Boztaş, "kurduğumuz akademi tarafından 4 yılda panel konferans, sempozyum, toplantı ve kurslarda 4 yılda 105 eğitim düzenledik" dedi.

Ahmet Boztaş, "Düzenlemiş olduğumuz başlıca ileri satış teknikleri, kişisel gelişim, işveren hakları, aile şirketlerimin kurumsallaşması, yeni müşteri bulma teknikleri, işletmelerde karlılık artırma yöntemleri, gibi mevcut eğitimlerin yanı sıra ihtiyaç duyulan çok sayıda eğitim düzenleyeceğiz" dedi - ANTALYA