Matrix 4 fragmanı izle! Matrix 4 ne zman vizyona girecek? The Matrix: Resurrections fragmanı izle!

The Matrix: Resurrections (The Matrix 4) filminin ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler yer almakta. Peki, Matrix 4 ne zaman yayınlanacak? Matrix 4 fragmanı izle! The Matrix: Resurrections fragmanı izle! Matrix 4 ne zaman vizyona girecek?

Tüm dünyayı kasıp kavuran The Matrix üçlemesi 2003 yılında kafa karıştırıcı bir sonla bittikten 18 yıl sonra dördüncü bir film gelmekte. Peki, Matrix 4 ne zaman yayınlanacak? Matrix 4 fragmanı izle! The Matrix: Resurrections oyuncuları kimler? The Matrix: Resurrections fragmanı izle! Matrix 4 ne zman vizyona girecek? İşte detaylar haberimizde...

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THE MATRİX: RESURRECTİONS 4 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tüm dünyayı kasıp kavuran The Matrix üçlemesi 2003 yılında kafa karıştırıcı bir sonla bittikten 18 yıl sonra dördüncü bir filmin olacağı tahmin edilemezdi. Fakat yıllarca süren söylentiler, spekülasyonlar ve beklentilerden sonra The Matrix, Resurrections (Diriliş) ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.



22 Aralık'ta HBO Max ve sinemalarda aynı anda vizyona girecek The Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix: Resurrections'tan ilk resmi fragman da yayınlandı. Paylaşılan görüntülerde Neo ve Trinity olmak başta olmak üzere hikayenin birçok karakteri görülebiliyor ve Neo 'mavi hap'ların etkisinde gibi duruyor.

THE MATRİX: RESURRECTİONS OYUNCULARI KİMLER?

Senaristliğini Lilly Wachowski ve Lana Wachowski kardeşlerin yaptığı The Matrix filminin oyuncu kadrosundaKeanu Reeves (Neo), Laurence Fishburne (Morpheus), Carrie-Anne Moss (Trinity), Hugo Weaving (Ajan Smith), Paul Goddard (Ajan Brown), Robert Taylor (Ajan Jones), Julian Arahanga (Apoc), Marcus Chong (Tank), Matt Dora (Fare), Gloria Foster (Kahin), Belinda McClory (Switch), Joe Pantoliano (Cypher), Anthony Ray Parker (Dozer)gibi isimler yer alıyor.

The Matrix serisinin 4. filminde Ajan Smith ya da Morpheus gibi karakterler olmayacak. Ancak onların yerine filmi yıldız oyuncular ve yeni karakterleri gelecek. Broadway'in sevilen oyuncularından Neil Patrick Harris'in yeni karakterlerden birine hayat verecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

THE MATRİX: RESURRECTİONS YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

