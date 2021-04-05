Matriks halka arz ne zaman işlem görecek? Matriks halka arz borsada ne zaman görecek? Matriks halka arz hisse sonuçları

Matriks halka arzından sonra Kurulduğu "Matriks halka arz ne zaman işlem görecek? Matriks halka arz borsada ne zaman görecek?" sorularına yatırımcılar yanıt arıyor. 2003 yılından itibaren finansal teknoloji sektöründe faaliyetlerini gösteren Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin halka arz talebinin kabul edildiği bildirildi. SPK'den alınan onayın ardından Matriks halka arz talep toplama 30-31 Mart tarihlerinde yapıldı. Matriks halka arz hisse sonuçları

Matriks'in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 Türk lirası nominal değerli sermayenin yüzde 38,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edilirken, halka arzın sonuç tarihi ile ilgili açıklama bekleniyor

MATRİKS HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Borsa İstanbul'da yapılan halka arz talep toplama sürecinde eşit dağıtımla 11 lot dağıtıldığı belirtildi. Matriks halka arz talep toplama sürecinde 308 Türk lirası ve üzeri yatırım yapan tüm yatırımcıların halka arza katıldığı ifade edildi. Matriks halka arzı dâhilinde 7 milyon 419 bin 157 adet pay satıldı.

Borsa İstanbul tarafından açıklanan verilere göre Matriks halka arzatoplamda 689 bin 426 adet yatırımcı dâhil oldu. Matriks'in Borsa'da işlem görmeye başlayacağı tarih için Borsa İstanbul'dan açıklama bekleniyor.

MATRİKS HALKA ARZ EDİLDİ

Bankacılık ve finans alanında faaliyetlerini sürdüren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin haber, veri, emir iletimi, analiz ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar yaratan Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., halka arz edilmesinin arkasından borsada işlem görecek.

Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından açıklamalarda bulunan Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, ilk defa bir finansal teknoloji firmasının halka arz olacağını vurgulayarak, "18 yıl önce kurulduğumuz ilk gün, borsada kendi verimizi yayınlamayı hayal etmiştik. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirirken halka arz ile birlikte artık sermaye piyasasının da güçlü bir oyuncusu olacağız" dedi.

Halka arzın ardından yüzde 38,05'i Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Matriks'in işlem görmeye başlama tarihi itibarıyla halka arzdan satın aldıkları payları 22 işlem günü boyunca ellerinde tutan yatırımcılara, istemeleri durumunda ellerindeki payları geri alım garantisi verdiklerini söyleyen Tutar, şirket ortaklarının 2 sene boyunca borsada satış yapmayacağını ve 2021 ile 2022 yılları arasında şirketin hedeflenen Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'a (FAVÖK) ulaşamaması hâlinde yatırımcıya bedelsiz hisse taahhüdünde bulunulacağını belirtti.

MATRİKS HALKA ARZ HİSSE FİYATI

30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi.

Matriks'in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edildi.

MATRİKS HALKA ARZ BORSA KODU

Yatırımcılar, 30-31 Mart tarihlerinde Garanti BBVA Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan 'MTRKS.HE' koduyla talepte bulundu.