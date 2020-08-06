Matild Manukyan'ın oğlu ve mirasçısı Kerope Çilingir kimdir? Kerope Çilingir öldü mü? Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mal varlığı neler?
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Matild Manukyan'ın oğlu ve mirasçısı Kerope Çilingir kimdir? Kerope Çilingir öldü mü? Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mal varlığı neler?

Kerope Çilingir'in ünlü olmasının sebebi annesi Matild Manukyan'ın mal varlığı. Kayıt altındaki tek çocuğu olarak mirasın tek sahibi Çilingir, mal varlığı ne kadar? Vergi rekortmeni annesinden kalan miras neler?

Matild Manukyan'ın oğlu ve mirasçısı Kerope Çilingir kimdir? Kerope Çilingir öldü mü? Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mal varlığı neler?
06.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:59

Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni olarak bilinen Matild Manukyan'ın oğlu Kerope Çilingir, miras davası sebebiyle geçmişte haberlere konu olmuştur. Peki, Kerope Çilingir öldü mü?

KEROPE ÇİLİNGİR ÖLDÜ MÜ?

Kerope Çilingir, 80 yaşında özel bir hastanede yaşamını yitirdi. İç kanama geçiren Kerope, acl olarak ameli,yata alındı. Daha sonra ameliyat masasında kalan Çilingir, 23:00 sularında hayatını kaybetti.

Matild Manukyan'ın oğlu ve mirasçısı Kerope Çilingir kimdir? Kerope Çilingir öldü mü? Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mal varlığı neler?

KEROPE ÇİLİNGİR'İN ÇOCUĞU VAR MI?

İki evlilik yapan Çilingir, ikinci eşiyle arasında 40 yaş fark vardı. İlk eşinden olan kızı Dora Çilingir, üvey annesi hakkında dolandırıcılık sebebiyle dava açması ile gündeme gelmişti.

Matild Manukyan'ın oğlu ve mirasçısı Kerope Çilingir kimdir? Kerope Çilingir öldü mü? Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mal varlığı neler?

GENELEV PATRONİÇESİ MATİLD MANUKYAN'IN MAL VARLIĞI NELER?

Matild Manukyan'ın mirasçısı olduğunu iddia eden 36 kişi, tereke idaresi tarafından Manukyan'ın mirasının eşit olarak paylaştırılmasını istemişlerdi. 36 kişinin ardından Kerope Çilingir'in kızı Dora Çilingir de mahkemeye Manukyan'ın mal varlıklarını sunmuştu.

İşte dava dosyasında yer alan Manukyan'ın mal varlığı:

-Antalya, Alanya ve Balıkesir'de 5'er yıldızlı 5 otel

- Kıbrıs'ta 5 yıldızlı otel

- İstanbul'da 2 fabrika

- Kınalı Ada ve Büyük Ada'da 2 köşk

- İstanbul'da 500 daire, 70 iş hanı

- Yalova'da yüzlerce daire ve arsa

- Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana'da onlarca bina ve arsa

- Fransa'daki bir bankada 150 milyon Euro- 220 ticari taksi- Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler.

Matild Manukyan'ın oğlu ve mirasçısı Kerope Çilingir kimdir? Kerope Çilingir öldü mü? Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mal varlığı neler?
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