MasterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi! Dilara ve Safanur birbirine girdi

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı Masterchef Türkiye, dün akşam 125. bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynadığı yeni bölüme yarışmacıların tartışmaları damga vurdu.

MERT VE EREN TARTIŞTI

MasterChef'te Kıbrıs mutfağına ait menü hazırlayan yarışmacılar, henüz oyunun başında gerginlik yaşadı. Takım kaptanı Eren, hamur katlamada sorun yaşayan Mert ile tartıştı. İkilinin arasındaki tansiyon bir anda yükselince takım arkadaşları araya girdi.

SAFANUR, DİLARA'YA BAĞIRDI

Tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışmada birbirine kemerle bağlanarak yemek yapmaya çalışan yarışmacılar arasında bir tartışma daha yaşandı. Verilen sürenin bitmesine yakın, kırmızı takım yarışmacılarından Dilara ile Safanur arasında tartışma çıktı. Safanur, tabağına karıştığını iddia ettiği Dilara'ya sert çıktı. Safanur, "Dilara yapma, karışma. Sen neyi zorluyorsun? Ben senin tabağına gelip elimi sürüyor muyum? Delirtme beni" diye bağırdı. Dilara ise bu tepki karşısında "Uzatma Safanur sürerim, git benden uzaklaş" yanıtını verdi.

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