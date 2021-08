Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu

İstanbul'da bir ilk olarak hayata geçirilen ve öğrencilere matematiği öğretmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu sunan Matematik Evi, açılış için gün sayıyor.

Kemerbugaz'da bulunan Matematik Evi'nin ilk misafirleri ise ilçenin farklı okullarında görev yapan matematik öğretmenleri oldu. Matematik Evi'ni gezen, incelemelerde bulunan matematik öğretmenleri ile Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer ve Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız'ın da katıldığı programda eğitimcilerin fikir, görüş ve önerileri alınarak Matematik Evi'nin işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı.

"HER SINIFTAN BİR KİŞİ MATEMATİĞE AŞIK ETSEK YETERLİ"

Program sonrası açıklamalarda bulunan Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, Eyüpsultan'da eğitimin kalitesini artırmak adına yapılan çalışmaların son hızıyla devam ettiğini, İstanbul'un manevi merkezi olan Eyüpsultan'ı eğitimin de merkezi yapmak istediklerini belirterek, "İstanbul'da bir ilk olacak. Tüm sınıflarımızı tüm yaş kategorilerinde buraya matematik derslerine getireceğiz. Amacımız burada matematik dersleri almaları değil, matematiği sevmelerini sağlamak. Her sınıftan bir kişiyi matematiğe aşık etsek bizim için yeterli. Tüm çocuklarımızın ve velilerimizin burayı görmesini istiyoruz" dedi.

"MATEMATİK EVİ'NİN İSTANBUL'DA ÖRNEĞİ YOK"

Matematik Evi'ni öğretmenlere tanıtan ve bilgilendirme yapan Matematik Evi Sorumlusu Hasan Topdemir ise Matematik Evi'nin Türkiye'de birkaç örneği olan ama İstanbul'da örneği olmayan çok önemli bir yer olduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Burada bizim matematiğin günlük hayattaki karşılığı nedir, onları somut olarak anlatmaya çalışıyoruz. Ama bunu yapaken de Mimar Sinan'ın köprülerini nasıl yaptığı, bunun matematikle nasıl bir ilişkisi olduğu veya Leonardo da Vinci'nin o köprüsünü tasarlarken hangi matematiksel süreçlerden geçtiğini anlatacağız. Ama bunu anlatırken sanatı da mimariyi de matematikle anlatacağız; veya logar, tencere kapaklarının neden yuvarlak olduğunu, bunun günlük hayattaki karşılığından da bahsedeceğiz. Ayrıca söyleşilerimiz, imza günlerimiz konferanslarımız, atölyelerimiz olacak. Bu atölyeleri yine sosyal medya ve broşürlerimiz üzerinden zamanını ve yerini bildireceğiz. Uygunluk sürecine göre okullarımızın yanı sıra vatandaşlarımız da bireysel olarak buraya gelebilirler. Kayıtlarını yaptıracaklar ve atölyelerimizde çalışmalarını yapacaklar. Matematik Evi'ni gezebilerler de çünkü alt istasyonlarımız biraz daha müze, sergi konseptinde yapıldı. Hem gezebilirler, hem de atölyelerden yararlanabilirler. Amacımız matematiğin sanatla, mimarlıkla, tıpla ilişkisini günlük hayattaki örnekleriyle anlatmak"

"ÇOCUKLARA MATEMATİĞİ SEVDİRMEDE ÇOK FAYDALI OLACAK"

Matematik Evi'yle ilgili bilgilendirme toplantısına katılan Vatan Anadolu Lisesi Matematik Zümre Başkanı Zuhal Yalçın, Matematik Evi'nin İstanbul için çok gerekli bir yer olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Böyle bir kurumun Eyüpsultan ilçesinde olması beni ayrıca çok mutlu etti. Umarım çocuklara matematiği sevdirmede çok faydalı olacak. Ben çok beğendim, gerçekten çok güzel. Böyle bir projeyi ilçemize kazandırdığı için Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Alper Asım Özer'e çok teşekkür ediyorum"

"MATEMATİK EVİ'YLE ÇOCUKLARIMIZA MATEMATİĞİ SEVDİREBİLİRİZ"

Eyüpsultan Merkez Ortaokulu Matematik öğretmenlerinden Abdurrahman Sun ise Matematik Evi'nin çok güzel tasarlanmış bir proje olduğunu belirterek, "İstanbul'da henüz yeniyim; bir senedir okulda öğretmenlik yapıyorum. Çok güzel tasarlanmış, özellikle içeri girdikten ve yapılan materyalleri gördükten sonra çocukların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Çocuklara burada matematiği sevdirebilirsek çok güzel olur. O yüzden burayı tasarlayan buarada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu sayede Eyüpsultan'da çocuklarımıza matematiği sevdirebiliriz" dedi.

"HAYALİNİ KURDUĞUM BİR YAPININ EYÜPSULTAN'DA HAYATA GEÇMESİ BENİ MUTLU ETTİ"

Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu Matematik öğretmenlerinden Canan Ağayürek ise yıllarca hayalini kurduğu bir yapının Eyüpsultan'da hayat geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz için de kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerimiz için de çok önemli bir çalışma. Bu hizmeti veren her bireye, her kuruma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma inşallah daha farklı uygulamalarla birlikte devamı da gelir. Matematik soyut bir ders, özellikle somut bir çağda olan öğrencilere anlatım konusunda sıkıntı yaşayan ve ön yargı besleyen öğrenciler o ön yargıyı büyüterek devam ediyor. Bu tarz yapıların ve uygulamaların varlığı soyut olan matematik dersini somutlaştırarak öğrencinin algısını geliştirmesine sebep oluyor. Somutlaştırma dediğimiz şey eğitimin içinde olmasa bile her bireyin matematiğe karşı daha olumlu bakmasına sebep olabilecek bir uygulama. O yüzden bu tarz kurumların varlığı benim için önemli ve beni mutlu ediyor"

