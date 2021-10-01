Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi - Haberler Magazin
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Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e uluslararası bir matematik yarışmasında üst üste iki kez dünya üçüncülüğü kazandığını ifade eden bir yarışmacı katıldı. Üçüncü aşamada "Filika, genellikle hangi araçta bulunur?" sorusu ile karşılan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi, doğru cevap olan "Gemi" yerine "Metrobüs" yanıtını vererek elendi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programına İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz isimli bir yarışmacı katıldı. Kendini tanıttığı bölümde çeşitli uluslararası yarışmalara katıldığını ifade eden Dilbaz, Rusya'da düzenlenen bir matematik yarışmasında da iki kez üst üste dünya üçüncülüğü kazandığını söyledi.

Matematik dünya üçüncüsü, 'Filika Hangi Araçta Bulunur' sorusuna 'Metrobüs' yanıtını vererek elendi

İKİNCİ SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI

İlk soruda "Saklambaç oynayan çocuklar 'Elma dersem çık' dedikleri arkadaşlarına 'armut dersem" dedikten sonra genellikle hangisini söylerler?" sorusunu "Çıkma" diyerek kolaylıkla yanıtlayan Dilbaz, ikinci soruyu ise "seyirciye sorma" hakkını kullanarak geçti.

Matematik dünya üçüncüsü, 'Filika Hangi Araçta Bulunur' sorusuna 'Metrobüs' yanıtını vererek elendi

"METROBÜS" CEVABI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Üçüncü aşamada ise Dilbaz, "Filika, genellikle hangi araçta bulunur?" sorusu ile karşılaştı. Ancak gemi, tren, uçak ve metrobüs şıkları arasından "Metrobüs" cevabını seçerek yanlış cevabı vermiş oldu. Doğru yanıtın "Gemi" olduğunu öğrenen yarışmacı, büyük şaşkınlık yaşadı.

Matematik dünya üçüncüsü, 'Filika Hangi Araçta Bulunur' sorusuna 'Metrobüs' yanıtını vererek elendi

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi
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Emre İliksiz
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