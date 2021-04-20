Mate nedir? Mate çayının faydaları nelerdir? Mate çayı neye iyi geliyor?

İçerdiği yüksek orandaki vitamin ve mineraller nedeniyle mate çayı, sağlığa pek çok faydası bulunan yerba mate bitkisinin yapraklarından elde edilen şifalı bir bitkidir. Brezilya ve Paraguay'da yetişen mate bitkisi yüksek oranda kafein içerir. Peki, Mate nedir? Mate çayının faydaları nelerdir? Mate çayı neye iyi geliyor?

Mate yaprağında A, C, E, B1, B2, B3 ve B5 vitaminleri ile klorofil, kalsiyum, manganez, demir, selenyum, potasyum, magnezyum, fosfor ve protein yapı taşı olan 15 farklı aminoasit türü bulunmaktadır. Mate çayı, kolesterolü düşürme, yağ yakma ve iştah azaltma gibi etkilere sahiptir. Paraguay çayı olarak da bilinen Mate çayının sağlık açısından faydalarından bazılarını haberimizde sizler için derledik… Mate çayının faydaları nelerdir? Mate çayı neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

MATE NEDİR?

Mate çayı, Arjantin başta olmak olmak üzere Paraguay, Bolivya, Uruguay ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldığı Güney Amerika coğrafyasında sıklıkla ve geleneksel olarak sıcak tüketilen bir içecektir. Kahveye benzeyen acımsı bir tadı vardır. Mate bitkisinin yeşil yaprakları toplanır, kurutulur ve tıpkı siyah çay gibi kavrulur. İçmeden önce kavrulan bu yapraklar 70 ila 85 °C sıcak suda demlenir. Özel bir kupayla ve bombilla adı verilen pipet ile servis edilir.

MATE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Mate çayının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Mate çayı antioksidan bakımından çok zengindir; yeşil çaya göre yaklaşık % 90 daha fazla antioksidan bulunur. Mate önemli bağışıklık arttırıcı özelliklere sahiptir. Yaşlanma belirtilerini yavaşlatabilir, kanı detoksifiye edebilir ve birçok kanser türünü önleyebilir. Mate çayı ayrıca, stres ve uykusuzluğun azaltılmasına yardımcı olur.

* Güney Amerika'nın yerli halkları uzun süredir mate çayını sindirim rahatsızlıklarına karşı geleneksel bir bitkisel ilaç olarak kullanmaktadır. Mate, safra ve diğer mide asitlerinin artan üretimini uyararak sindirime ve ağız kokusuna katkıda bulunabilecek mide bakterilerini azaltmaya yardımcı olur.

* Mate çayında bulunan antioksidanlar ve amino asitler, yağ ve kolesterolün kan dolaşımınızdan kolayca geçmesine yardımcı olur, böylece arter duvarlarında birikmezler. Mate çayı ayrıca arteriyosklerozun (arterlerin sertleşmesi) önlenmesine yardımcı olur, kalp krizi veya inmeye neden olabilecek kan pıhtılarını önler.

* Mate çayı, bünyesinde barındırdığı fitokimyasallar sayesinde kalp ve damar hastalıklarını önlemektedir. Ayrıca A, C ve E gibi vitaminler ile kalsiyum, demir ve manganez gibi minerallere de sahiptir ve romatizmadan kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu özellikleri bulunmaktadır.

* Mate, metabolizmanın çalışmasını kolaylaştıran, uyarıcı ve enerji verici bir bitkidir. İştahınızı keserek sindirim sisteminizi rahatlatır. İdrar söktürücü fonksiyonu vardır. İçerdiği kafein ve klorojenik asit sayesinde uyarır ve zihinsel ve fiziksel yönden yorgunluğu alır.

* Araştırmalar, mate çayının diyabetli bireylerde kan şekerini düşürebileceğini göstermiştir.

* Mate bitkisinin kanserli hücrelerin gelişimini, gırtlak ve mesane kanserini yavaşlattığı bilimsel araştırmalar tarafından ortaya konmuştur.

Etimoloji

İspanyolca mate, yani hem mate çayı hem de onu içmek için kullanılan kap anlamına gelir. Mate kelimesi ise Quechua dilinde kap anlamına gelir.

Tarih

Mate tüketimi 17. yüzyılda Río de la Plata'ya oradan da Peru ve Şili'ye yayıldı. 17. yüzyılın ortalarında, Cizvitler bitkiyi evcilleştirmeyi başardı. 1770'lerde kovulduktan sonra, Cizvit misyonlarındaki Yerba mate tarlaları harabeye döndü.

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Brezilya ve Arjantin projelerinde bitki bir kez daha evcilleştirilerek plantasyon sistemlerinin önünü açtı. Brezilyalı girişimciler 1930'larda dikkatlerini kahveye çevirdiklerinde, uzun süredir ana tüketici olan Arjantin, en büyük üretici olarak devraldı ve Cizvitlerin bir zamanlar tarlalarının çoğuna sahip olduğu Misiones eyaletinin ekonomisini yeniden canlandırdı.

Kültür

Mate özellikle Arjantin, Paraguay ve Uruguay'ın milli içeceğidir. Mate, hem ulusal kimlik hem de sosyal açıdan güçlü bir kültürel öneme sahiptir. Mate, Arjantin'in ulusal içeceğidir; Paraguay'da, aynı zamanda sıcak veya buz gibi soğuk suyla da tüketilir. Arjantin, 2015'ten bu yana her 30 Kasım'da Ulusal Eş Günü'nü kutladı.

Arjantin başta olmak üzere Güney Amerika'nın birçok ülkesinde tüketilen mate çayı, gündelik hayatın her köşesinde paylaşım kültürünün bir parçasıdır.