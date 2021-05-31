Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 36. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 36. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

MASUMLAR APARTMANI 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı 35. bölümün ardından 36. bölüm fragmanı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir. İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planlar. Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde sokar. Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.

MASUMLAR APARTMANI 35. SON BÖLÜM İZLE!

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!