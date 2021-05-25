Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 34. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 34. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

MASUMLAR APARTMANI 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı 34. bölümün ardından 35. bölüm fragmanı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Naci'nin gerçeği Safiye'ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman'la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege'ye ani bir adım attıracaktır.

MASUMLAR APARTMANI 34. SON BÖLÜM İZLE!

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!