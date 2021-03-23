Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı izle!
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Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı izle!

23.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:01
Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı izle!

Masumlar Apartmanı kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı full HD izle!

Gerçek bir hikayenin anlatıldığı dizi Masumlar Apartmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi' adlı kitabından uyarlamadır. Masumlar Apartmanı kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı full HD izle! İşte detaylar haberimizde…

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han'ı ne de Memduh'la Ege'yi görür. İnci'nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.

Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege'ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.

Gülben, hala Esat'la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci'yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı izle!

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı izle!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gerçek bir hikayenin anlatıldığı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi' adlı kitabından uyarlama olan Masumlar Apartmanı 23 Mart 2021 (bugün) saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacaktır.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı izle!

MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI TRT 1 CANLI İZLE!

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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