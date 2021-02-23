Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı full izle! Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı 23. bölüm fragmanı izle!

OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 23. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı 22. bölüm ile ekrana gelen Masumlar Apartmanı adlı dizinin 23. bölüm fragmanı yayımlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Naci'nin ambulansa bindirilişini izleyen Safiye, olanlar için kendini suçlar. Onunla görüştüğü için olmuştur her şey. Çareyi, kendini eve kapatıp temizliğe vermekte bulur. İnci'nin ise Naci'nin durumundan sorumlu tuttuğu kişi başkasıdır. Bir yandan Han'ın kendisi için yaptırdığı dairede Ceylan'ın künyesini bulması, bir yandan da Naci'ye olanlar İnci'yi allak bullak etmiştir Han ise İnci'yle aralarındaki gerginlik yüzünden gece eve çok geç gelir. Bu durum, İnci'nin şüphelerini iyice artırır. Esra'nın apartmana taşınacağını öğrenen Gülben'in ise başka planları vardır. Bu arada Han, son birkaç gündür yaşadığı zorlukları bir daha yaşamamak için bir adım atmaya karar verir. Ancak bu adım, onu çok daha zor bir durumda bırakacaktır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Her Salı saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Masumlar Apartmanı her Salı saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI CANLI İZLE TRT 1