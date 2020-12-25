Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragman yayınlandı! Masumlar Apartmanı 16. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm full izle, son fragman izle

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OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 16. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı 15. bölüm ile ekrana gelen Masumlar Apartmanı adlı dizinin 16. bölüm fragmanı yayımlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep olur. Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atar.Ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkarır.

Bu sırada Haluk'tan gelen bir haber Ege'yi derinden sarsar.İnci'nin katı tavrı, iki kardeşin arasındaki iplerin gerilmesine neden olur.

Gülben, ablasıyla Naci arasındaki gizemi çözmeye kararlıdır. Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için bir plan yapar ve bu plana hiç beklenmedik birini de dahil eder. Naci ise Safiye'nin onu istemediğine artık emindir. Umutları tükenir ve bir karar alır. Ancak beklenmedik bir işaret işin rengini değiştirir.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Her Salı saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Masumlar Apartmanı her Salı saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?