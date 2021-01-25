Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça full izle! Masumlar Apartmanı 19. Bölüm fragmanı yayınlandı!

OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça full izle! Masumlar Apartmanı 19. Bölüm fragmanı yayınlandı!

MASUMLAR APARMANI SON BÖLÜM İZLE!

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 19. son bölümüyle 26 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Han, İnci'nin kendisinden boşanmak isteğini öğrenince büyük bir yıkım yaşıyor. Ortalıktan kaybolan İnci'yi bulan Han, eşiyle yüzleşiyor.

İnci Han'a "Biz evlenince nasıl bir hayatın bizi beklediğini ve kendi mecburiyetlerini söylemedin bana. Benim istemediğim sen değilsin o ev" sözleriyle tepki gösteriyor. Ancak Gülben'in sözleri üzerine ise İnci geri adım atıyor ve Han'ın ailesiyle birlikte yaşamaya karar veriyor. Fragmanda İnci, Safiye'nin yaşadığı eve adım atıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci'nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir hale geldi. Han, İnci'yi bulmak için çalmadığı kapı bırakmadı ancak çabaları sonuçsuz kaldı. Han'ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklendi ve onu karanlığın içine, en dibe çekti.

Safiye ise Naci'nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içine girdi. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci'den gelen ihanetle yıkılan Safiye, yeniden içine kapandı. Naci'nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye karar verdi. Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kollarını sıvadı.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN?

Masumalar Apartmanı sevilen oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesi ile Salı günleri 20.00'da TRT 1'de seyirci karşısına çıkıyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Safiye (Ezgi Mola)ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan "Masumlar Apartmanı" dizisi her salı akşamı TRT 1'de.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI!