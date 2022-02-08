Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 57. bölüm full HD izle! Masumlar Apartmanı 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı dizisi 57. bölümü yayınlandı. TRT 1 Masumlar Apartmanı 57. bölüm izleyemeyenler Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 57. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!
MASUMLAR APARTMANI 57. BÖLÜM İZLE
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?
Birkan Sokullu : Han Derenoğlu
Melisa Şenolsun : Rüya
Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu
Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu
Atilla Şendil : Memduh Özdemir
Esra Ruşan : Esra Şafak
Uğur Uzunel : Esat Bilen
Tansel Öngel : Naci Ataç
Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu
Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu
Emir Özden : Ege Özdemir
Gözde Mutluer