Masumlar Apartmanı son bölüm fragmanı! Masumlar Apartmanı 4. bölüm önizleme | Masumlar Apartmanı hangi gün yayınlanıyor, konusu nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Masumlar Apartmanı son bölüm fragmanı! Masumlar Apartmanı 4. bölüm önizleme | Masumlar Apartmanı hangi gün yayınlanıyor, konusu nedir?

06.10.2020 14:00 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:05
Masumlar Apartmanı son bölüm fragmanı! Masumlar Apartmanı 4. bölüm önizleme | Masumlar Apartmanı hangi gün yayınlanıyor, konusu nedir?

Her Salı saat 20:00'da TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı son bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı 4. bölüm önizlemede neler oluyor? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı, ilk bölümden beri çok sevilen yapımlar arasında yerini almayı başardı. Masumlar Apartmanı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Masumlar Apartmanı 4. bölüm önizlemede neler oluyor? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Salı günlerinde ekranlara gelen Masumlar Apartmanı, TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

Masumlar Apartmanı son bölüm fragmanı! Masumlar Apartmanı 4. bölüm önizleme | Masumlar Apartmanı hangi gün yayınlanıyor, konusu nedir?

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Masumlar Apartmanı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından esinlenerek hazırlanmıştır.

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Masumlar Apartmanı son bölüm fragmanı! Masumlar Apartmanı 4. bölüm önizleme | Masumlar Apartmanı hangi gün yayınlanıyor, konusu nedir?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci'nin dedesi, Han'ın kardeşleri bu ilişkiye izin vermez. Safiye İnci ve Han'ın beraber uyuduğunu görünce ortalığı ayağa kaldırır. Uygar'ın yapacağı son hamle ise İnci'yi daha da zor durumda bırakacaktır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Birkan Sokullu

Farah Zeynep Abdullah

Ezgi Mola,

Merve Dizdar

Alper Saldıran

Metin Coşkun

Esra Ruşan

Atilla Şendil

Emir Özden

Uğur Uzunel

Gizem Katmer

İlgili Haberler

Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle
Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle
Masumlar Apartmanı 4. bölüm 2. fragmanı fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle!
Masumlar Apartmanı 4. bölüm 2. fragmanı fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle!
Masumlar Apartmanı 4. Bölüm 2. Fragman yayınlandı! Masumlar Apartmanı 4. Bölüm 2. Fragman izle! Masumlar Apartmanı 3. Bölümde neler oldu?
Masumlar Apartmanı 4. Bölüm 2. Fragman yayınlandı! Masumlar Apartmanı 4. Bölüm 2. Fragman izle! Masumlar Apartmanı 3. Bölümde neler oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Cem Yılmaz Bergüzar Korel Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masumlar Apartmanı son bölüm fragmanı! Masumlar Apartmanı 4. bölüm önizleme | Masumlar Apartmanı hangi gün yayınlanıyor, konusu nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 14:39:48. #1.15#
title