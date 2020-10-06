Masumlar Apartmanı son bölüm fragmanı! Masumlar Apartmanı 4. bölüm önizleme | Masumlar Apartmanı hangi gün yayınlanıyor, konusu nedir?

Her Salı saat 20:00'da TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı son bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı 4. bölüm önizlemede neler oluyor? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı, ilk bölümden beri çok sevilen yapımlar arasında yerini almayı başardı. Masumlar Apartmanı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Masumlar Apartmanı 4. bölüm önizlemede neler oluyor? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Salı günlerinde ekranlara gelen Masumlar Apartmanı, TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Masumlar Apartmanı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından esinlenerek hazırlanmıştır.

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci'nin dedesi, Han'ın kardeşleri bu ilişkiye izin vermez. Safiye İnci ve Han'ın beraber uyuduğunu görünce ortalığı ayağa kaldırır. Uygar'ın yapacağı son hamle ise İnci'yi daha da zor durumda bırakacaktır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Birkan Sokullu

Farah Zeynep Abdullah

Ezgi Mola,

Merve Dizdar

Alper Saldıran

Metin Coşkun

Esra Ruşan

Atilla Şendil

Emir Özden

Uğur Uzunel

Gizem Katmer