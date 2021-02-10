Masumlar Apartmanı Safiye kimdir? Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli? Ezgi Mola dizileri neler?

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola son dönemler en çok merak edilen isimler arasında. Masumlar Apartmanı Safiye kimdir? Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli? Ezgi Mola dizileri neler?

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, başarılı oyunculuğuyla komedi türünde aldığı rollerle akılda kalıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'yi canlandırıyor. Peki Masumlar Apartmanı Safiye kimdir? Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli? Ezgi Mola dizileri neler?

MASUMLAR APARTMANI SAFİYE KiMDİR?

TRT1 kanalında her Salı saat 20.00'da yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda Ezgi Mola Safiye karakterine can seviyor. Safiye, Han'ın ablasıdır. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

EZGİ MOLA KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Mola Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamlayan oyuncu, lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya karar verdi ve lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

18 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazananan Ezgi Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Öte yandan Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005'de yer aldığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

EZGİ MOLA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

EZGİ MOLA DİZİLERİ NELER?

Başarılı oyuncu aşağıda yer alan dizilerde rol aldı.

Masumlar Apartmanı (2020)

Jet Sosyete (2020)

Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2020)

Kötü Yol (2012)

Yalan Dünya (2012)

Bir Ömür Yetmez (2011)

Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010)

Canım Ailem (2008-2010)

Sınıf (2008)

Kolay Gelsin (2008)

Senden Başka (2007)

Hırsız Polis (2005-2006)

Görünmez Adam (2004)

Sevinçli Haller (2004)

Sultan Makamı (2003)

Unutma Beni (2002)

Karate Can (2000)