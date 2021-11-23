Masumlar Apartmanı'nın 'Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz kim? Han'ın eski nişanlısı Ceylan kimdir? Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı'nın 'Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz kim? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Han'ın eski nişanlısı Ceylan kimdir? Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan Ongun karakterine hayat verecek.

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİM?

Aslıhan Gürbüz 16 Şubat 1983 yılunda Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu, Ayhan adında bir kardeşi vardır. Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan Aslıhan Gürbüz, Ceylan karakterine hayat vermektedir.

Han'ın eski sevgilisi olan Ceylan, aslında bir fotoğrafçıdır. Ceylan, Han'ın ablası Safiye tarafından Han'ı aldatmakla suçlanır ve Han tarafından nefretle maziye gömülür. Uzun yıllar sonra İnci'nin ölümüyle ortaya çıkan Ceylan, aslında Han'ı hep takip etmiştir ve son zamanlarda da telefonla arayarak, bazı ipuçları bırakarak kendisini hatırlatır. Son bölümde fotoğraf sergisine Han'ı da davet eden bir mesaj bırakan Ceylan, sergide beklediği misafir Han'la karşılaşır.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Meral Okay'ın senaryosunu yazdığı Bir Bulut Olsam dizisi ile adım atan Aslıhan Gürbüz sonrasında Yahşi Cazibe, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Ufak Tefek Cinayetler adlı dizilerde rol aldı.

16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu., Ayhan adında bir kardeşi vardır.

5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"'yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve Aksak"'ı canlandırdı.

ASLIHAN GÜRBÜZ FİLM VE DİZİLERİ

2004-2007 Büyük Buluşma (Seda) Yardımcı Karakter

2008 Gonca Karanfil (Gonca) Başrol oyuncusu

2009 Bir Bulut Olsam (Asiye Bulut) Yardımcı karakter

2010-2012 Yahşi Cazibe (Cazibe Abbasova) Başrol

2013 İşler Güçler Konuk oyuncu

2014 Zeytin Tepesi (Deniz Gökçener) Başrol

2015-2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem (Halime Sultan) Yardımcı karakter

2017 Bodrum Masalı (Maya) Yardımcı karakter

2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler (Merve Aksak) Başrol

2020-2021 Kırmızı Oda (Kumru) Konuk oyuncu

2021- Masumlar Apartmanı (Ceylan Ongun) Başrol

SİNEMA FİLMLERİ

2009 Kanal- İ- zasyon (Nazlı) Yardımcı Karakter

2011 Labirent (Ayla) Yardımcı karakter

2016 Kor (Emine) Başrol oyuncusu

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