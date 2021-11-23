Masumlar Apartmanı'nın 'Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz kim? Han'ın eski nişanlısı Ceylan kimdir? Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında?
Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda uzun bir süre ismi geçen Ceylan'ın kim olduğu geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterine hayat vermeye başlayan Aslıhan Gürbüz hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırmalar devam ediyor. Aslıhan Gürbüz kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Masumlar Apartmanı'nın 'Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz kim? Han'ın eski nişanlısı Ceylan kimdir? Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı'nın 'Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz kim? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Han'ın eski nişanlısı Ceylan kimdir? Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan Ongun karakterine hayat verecek.
Aslıhan Gürbüz 16 Şubat 1983 yılunda Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu, Ayhan adında bir kardeşi vardır. Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan Aslıhan Gürbüz, Ceylan karakterine hayat vermektedir.
Han'ın eski sevgilisi olan Ceylan, aslında bir fotoğrafçıdır. Ceylan, Han'ın ablası Safiye tarafından Han'ı aldatmakla suçlanır ve Han tarafından nefretle maziye gömülür. Uzun yıllar sonra İnci'nin ölümüyle ortaya çıkan Ceylan, aslında Han'ı hep takip etmiştir ve son zamanlarda da telefonla arayarak, bazı ipuçları bırakarak kendisini hatırlatır. Son bölümde fotoğraf sergisine Han'ı da davet eden bir mesaj bırakan Ceylan, sergide beklediği misafir Han'la karşılaşır.
Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Meral Okay'ın senaryosunu yazdığı Bir Bulut Olsam dizisi ile adım atan Aslıhan Gürbüz sonrasında Yahşi Cazibe, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Ufak Tefek Cinayetler adlı dizilerde rol aldı.
16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu., Ayhan adında bir kardeşi vardır.
5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"'yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve Aksak"'ı canlandırdı.
- 2004-2007 Büyük Buluşma (Seda) Yardımcı Karakter
- 2008 Gonca Karanfil (Gonca) Başrol oyuncusu
- 2009 Bir Bulut Olsam (Asiye Bulut) Yardımcı karakter
- 2010-2012 Yahşi Cazibe (Cazibe Abbasova) Başrol
- 2013 İşler Güçler Konuk oyuncu
- 2014 Zeytin Tepesi (Deniz Gökçener) Başrol
- 2015-2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem (Halime Sultan) Yardımcı karakter
- 2017 Bodrum Masalı (Maya) Yardımcı karakter
- 2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler (Merve Aksak) Başrol
- 2020-2021 Kırmızı Oda (Kumru) Konuk oyuncu
- 2021- Masumlar Apartmanı (Ceylan Ongun) Başrol
SİNEMA FİLMLERİ
- 2009 Kanal- İ- zasyon (Nazlı) Yardımcı Karakter
- 2011 Labirent (Ayla) Yardımcı karakter
- 2016 Kor (Emine) Başrol oyuncusu
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