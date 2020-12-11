Masumlar Apartmanı'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin annesiyle olan sırrı ortaya çıkıyor

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 14. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Han ile tartışırken annesinin hayaliyle konuşmaya başlayan Safiye "Beni nasıl bu eve tutsak ettiğini anlat. O herif için annemi öldürmeye kalktım desene" sözleri karşısında "Benim yüzümden" deyip ağlamaya başlıyor.

Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisinin 15 Aralık günü yayınlanacak bölümde nefes kesen olaylar yaşanacak. Yeni bölümde Han'ın "Ben aklına gelebilecek en karanlık yoldan geliyorum" sözleri İnci'yi şaşırtıyor. Diğer yandan ise Naci karşısına çıkan Han'a meydan okuyarak "Ben senin alışık olduğun öğretmenlere benzemem. Beni korkutup kaçıramazsın" diyor.

SAFİYE'NİN ANNESİYLE OLAN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR

Safiye ise yıllar sonra karşısına çıkan eski aşkı Naci'nin dönmesiyle kendi içinde büyük çelişkiler yaşamaya başlıyor. Han ise hareketlerinden hoşlanmadığı Naci'nin ablası Safiye'nin eski aşkı olduğunu anlıyor. Safiye'ye Naci'yi soran Han büyük bir şok yaşıyor. Annesinin hayaliyle konuşmaya başlayan Safiye'nin garip halleri Han'ı da şaşırtıyor. Tekerlekli sandalyede görülen annesi ise Safiye'ye "Beni nasıl bu evet tutsak ettiğini anlat. O herif için annemi öldürmeye kalktığını anlat" diye bağırıyor.

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Masumlar Apartmanı'nın 13. bölümünde Esra'yı yaralayan Gülben karakola düştü. Gülben'i polise Esra'nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt aldı. Yaşadıklarından dolayı zor günler yaşayan Gülben ise, idrarını kaçırdığı çarşafları sakladığı çöp evi yakmaya çalıştı. Dumanın etkisiyle yangının içinde ablasının büyük aşkı Naci'yi gören Gülben, duygularına hakim olamadı.