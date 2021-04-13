Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu, neden başlamadı, geç mi başlayacak?

Salı günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı bugün tam saatinde başlamadı. Bunun ardından Masumlar Apartmanı bitti mi, neden yok, ne zaman başlayacak gibi sorular soruldu. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı geç mi başlayacak?