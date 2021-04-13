Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu, neden başlamadı, geç mi başlayacak?
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Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu, neden başlamadı, geç mi başlayacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu, neden başlamadı, geç mi başlayacak?

Salı günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı bugün tam saatinde başlamadı. Bunun ardından Masumlar Apartmanı bitti mi, neden yok, ne zaman başlayacak gibi sorular soruldu. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı geç mi başlayacak?

Masumlar Apartmanı yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak? Masumlar Apartmanı saat 8'de mi 9'da mı başlayacak? Masumlar Apartmanı neden yok, ne zaman? Masumlar Apartmanı bugün yayınlanmayacak mı? Detaylar haberimizde.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı normalde her hafta Salı günü saat 20:00 'da başlıyor. Fakat bugün yarım saat geç başlayacak. Yani Masumlar Apartmanı 13 Nisan Salı günü saat 20:30 'da yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı yok mu, neden başlamadı, geç mi başlayacak?

MASUMLAR APARTMANI NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

TRT 1'de saat 18:30 'dan 20:30 'a kadar Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel programı yayınlanacak. Bundan dolayı da Masumlar Apartmanı yeni bölümü saat 20:30 'da ekranlara gelecektir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18:00 - Ana Haber

18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 - Masumlar Apartmanı

23:45 - Maveraya Yolculuk

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Birkan Sokullu - Han

Farah Zeynep Abdullah - İnci

Ezgi Mola - Safiye

Merve Dizdar - Gülben

Alper Saldıran - Uygar

Mert Asutay

Açelya Devrim Yılhan

Atilla Şendil - Memduh

Esra Ruşan - Esra

Enes Demirkapı

Metin Coşkun - Hikmet

Uğur Uzunel - Esat

Gizem Katmer - Neriman

Emir Özden - Ege

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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