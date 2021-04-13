Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu, neden başlamadı, geç mi başlayacak?
Salı günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı bugün tam saatinde başlamadı. Bunun ardından Masumlar Apartmanı bitti mi, neden yok, ne zaman başlayacak gibi sorular soruldu. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı geç mi başlayacak?
Masumlar Apartmanı yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak? Masumlar Apartmanı saat 8'de mi 9'da mı başlayacak? Masumlar Apartmanı neden yok, ne zaman? Masumlar Apartmanı bugün yayınlanmayacak mı? Detaylar haberimizde.
MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı normalde her hafta Salı günü saat 20:00 'da başlıyor. Fakat bugün yarım saat geç başlayacak. Yani Masumlar Apartmanı 13 Nisan Salı günü saat 20:30 'da yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
MASUMLAR APARTMANI NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?
TRT 1'de saat 18:30 'dan 20:30 'a kadar Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel programı yayınlanacak. Bundan dolayı da Masumlar Apartmanı yeni bölümü saat 20:30 'da ekranlara gelecektir.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18:00 - Ana Haber
18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 - Masumlar Apartmanı
23:45 - Maveraya Yolculuk
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
Birkan Sokullu - Han
Farah Zeynep Abdullah - İnci
Ezgi Mola - Safiye
Merve Dizdar - Gülben
Alper Saldıran - Uygar
Mert Asutay
Açelya Devrim Yılhan
Atilla Şendil - Memduh
Esra Ruşan - Esra
Enes Demirkapı
Metin Coşkun - Hikmet
Uğur Uzunel - Esat
Gizem Katmer - Neriman
Emir Özden - Ege