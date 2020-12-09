Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Gülben, hiç aşık olmaması gereken birine gönlünü kaptırdı
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Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Gülben, hiç aşık olmaması gereken birine gönlünü kaptırdı

09.12.2020 07:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 07:58

Dün akşam 13 bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda Gülben, çöp evdeki poşetleri yakmak isterken yangın çıkardı ve dumandan etkilenince bayıldı. Naci'nin seslenmesiyle kendine gelen Gülben ise, kendisini kurtaran Naci'ye aşık oldu.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Çöp evi yakmak isteyen Gülben alevlerin artmasıyla evde mahsur kaldı ve dumandan bayıldı. Karşı otelden yangını gören Naci ise imdada yetişti.

GÜLBEN, NACİ'YE AŞIK OLDU

Safiye'den anahtarı alan Naci çöp eve girerek baygın halde olan Gülben'i kucaklayarak sokağa çıkardı. Kendine gelen Gülben ise hayatını kurtaran Naci'den etkilendi. Esat'ı unutan Gülben, ablası Safiye'nin eski sevgilisi olduğundan habersiz şekilde Naci'ye aşık oldu. Naci'nin camına kuş resmi çizdiğini gören Gülben bunu da üzerine alınarak "Bana aşık oldu, mesaj veriyor" dedi.

HAN, NACİ'DEN HESAP SORDU

Gülben'in camın kenarında yaptığı konuşmaları duyan Safiye ise şaşkına uğradı. Naci'ye bir türlü ısınamayan Han ise ablasının lise yıllarında çekilen bir fotoğrafını gördü. Naci ve Safiye'nin fotoğrafının arkasındaki notu görünce çılgına dönen Han, Naci'nin boğazına sarılarak hesap sordu.

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Esra'yı yaraladığı için karakola düşen Gülben, sorgu odasında zor saatler yaşadı. İnci ise Gülben'i şikayet ettiğini düşündüğü Esra'dan hesap sormaya gitti ancak suçsuz olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Gülben'i ders alması için şikayet eden Han ise derin bir pişmanlık duygusu hissetti. Öte yandan annesinin gölgesinde kaldığı için ilk aşkı Naci'den uzak durmaya çalışan Safiye, zor anlar yaşamaya başladı.

Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Gülben, hiç aşık olmaması gereken birine gönlünü kaptırdı
Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Gülben, hiç aşık olmaması gereken birine gönlünü kaptırdı
Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Gülben, hiç aşık olmaması gereken birine gönlünü kaptırdı
Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Gülben, hiç aşık olmaması gereken birine gönlünü kaptırdı
Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Gülben, hiç aşık olmaması gereken birine gönlünü kaptırdı
Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Gülben, hiç aşık olmaması gereken birine gönlünü kaptırdı
Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Gülben, hiç aşık olmaması gereken birine gönlünü kaptırdı
Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Gülben, hiç aşık olmaması gereken birine gönlünü kaptırdı
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