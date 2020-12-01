Masumlar Apartmanı'nda okunan şiir nedir? Turgut Uyar'ın hangi şiiri okundu? Göğe Bakma Durağı şiiri sözleri nedir?
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Masumlar Apartmanı'nda okunan şiir nedir? Turgut Uyar'ın hangi şiiri okundu? Göğe Bakma Durağı şiiri sözleri nedir?

01.12.2020 23:22 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:25
Masumlar Apartmanı'nda okunan şiir nedir? Turgut Uyar'ın hangi şiiri okundu? Göğe Bakma Durağı şiiri sözleri nedir?

Masumlar Apartmanı diziisinde bu hafta Safiye ve Naci'nin çocukluk şiiri olan Turgut Uyar'dan Göğe Bakma Durağı şiiri okundu. İzleyenleri mest eden bu şiirin tamamı nedir? Masumlar Apartmanı'nda okunan şiir nedir? Turgut Uyar'ın hangi şiiri okundu? Göğe Bakma Durağı şiiri sözleri nedir? Okunan şiir kime aittir?

Masumlar Apartmanı diziisinde bu hafta Safiye ve Naci'nin çocukluk şiiri olan Turgut Uyar'dan Göğe Bakma Durağı şiiri okundu. İzleyenleri mest eden bu şiirin tamamı nedir? Masumlar Apartmanı'nda okunan şiir nedir? Turgut Uyar'ın hangi şiiri okundu? Göğe Bakma Durağı şiiri sözleri nedir? Okunan şiir kime aittir? İşte detaylar haberimizde...

MASUMLAR APARTMANINDA OKUNAN ŞİİR HANGİSİDİR?

"..Sayısız penceren vardı bir bir kapattım.

Bana dönesin diye bir bir kapattım

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Şimdi otobüs gelir biner gideriz.

Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç…" Turgut Uyar

Masumlar Apartmanı'nda okunan şiir nedir? Turgut Uyar'ın hangi şiiri okundu? Göğe Bakma Durağı şiiri sözleri nedir?

TURGUT UYAR"GÖĞE BAKMA DURAĞI "ŞİİRİ

Göğe Bakma Durağı

İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım

Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından

Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından

Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar

Şu aranıp duran korkak ellerimi tut

Bu evleri atla bu evleri de bunları da

Göğe bakalım

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım

İnecek var deriz otobüs durur ineriz

Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya

Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum

Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun

Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam

Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım

Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda

Beni bırak göğe bakalım

Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım

Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum

Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi

Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor

Seni aldım bu sunturlu yere getirdim

Sayısız penceren vardı bir bir kapattım

Bana dönesin diye bir bir kapattım

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Şimdi otobüs gelir biner gideriz

Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç

Bir ellerin bir ellerim yeter belliyelim yetsin

Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat

Durma kendini hatırlat

Durma göğe bakalım

Turgut Uyar

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