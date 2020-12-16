Masumlar Apartmanı'nda anne rolündeo olan Açelya Devrim Yılhan kimdir, yaşı kaç? Açelya Devrim Yılhan dizileri neler? Leyla ile Mecnun karakteri kim?

TRT1'in sevilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'nda her karakterin hikayesi merak ediliyor. Masumlar Apartmanı'nın annesi olarak da nitelendirilen Açelya Devrim Yılhan hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Masumlar Apartmanı Safiye, Gülben, Han'ın annesi olan Hasibe karakterini canlandıran Açelya Devrim Yılhan dizileri!

Açelya Devrim Yılhan, Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin annesi Hasibe'yi canlandırıyor. TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı Safiye'nin annesi ve arasından yaşananlar ekran başındaki izleyicilerin ilgisini çekiyor. Açelya Devrim Yılhan adının Leyla ile Mecnun dizisi ile duyurmuştur. Peki, Masumlar Apartmanı Safiye'nin annesi kim? Açelya Devrim Yılhan kaç yaşında, kimdir?

MASUMLAR APARTMANI HASİBE'Yİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki 4 kardeşin annesi Hasibe'yi Açelya Devrim Yılhan canlandırmaktadır.

AÇELYA DEVRİM YILHAN KİMDİR?

Açelya Devrim Yılhan 2 Eylül 1985, Ankara doğumlu Türk tiyatro,sinema ve dizi oyuncusu.

Açelya Devrim Yılhan doğum tarihi : 2 Eylül 1985

Açelya Devrim Yılhan kaç yaşında : 35 yaşında

Açelya Devrim Yılhan aslen nereli : Ankara doğumlu

Açelya Devrim Yılhan mesleği ne : Oyuncu

Açelya Devrim Yılhan burcu ne : Başak

Açelya Devrim Yılhan, 2 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Emekli albay bir baba ile ev hanımı bir annenin tek çocuğudur. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anabilim Dalı'ndan mezun olmuştur. Adını Leyla ile Mecnun dizisindeki Eylül karakteri ile duyurmuştur. Kariyerinin başında Unutma Beni dizisinde rol almış ardından Beni Unutma filminde Olcay rolünde oynamıştır. 2013 yılında İnadına Yaşamak dizisinde oynamıştır. 2015 yılında Ve Panayır Köyden Gider filminde oynamıştır.

AÇELYA DEVRİM YILHAN DİZİLERİ

2011 : Beni Unutma (Film)

2015 : Ve Panayır Köyden Gider (Film)

2009-2012 : Unutma Beni (Dizi)

2010-2012 : Deniz Yıldızı (Dizi)

2011-2012 : Leyla ile Mecnun (Dizi)

2013-2014 : İnadına Yaşamak (Dizi)

2016 : Rengârenk/ Kaçın Kurası (Dizi)

2017 : Şevkat Yerimdar (Dizi)

2020 : Masumlar Apartmanı (Dizi)

2010 : Zaman Fırfırlarıyla Yolculuk (Tiyatro)

2018 : Dali'nin Kadınları (Tiyatro)